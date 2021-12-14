NBA》西部冠軍組合狹路相逢！快艇擊沉太陽甜蜜復仇

小莫里斯（右）率隊收下4連勝。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕上季西部冠軍組合今再度狹路相逢，快艇靠小莫里斯（Marcus Morris Sr.）24分11籃板的「雙十」演出，以111：95擊退太陽，成功報了當時遭淘汰的一箭之仇，甜蜜收下4連勝。

兩隊今是繼上季冠軍戰首次碰頭，不過此役星度嚴重不足，雙方主將包括快艇雷納德（Kawhi Leonard）、P.喬治（Paul George）、太陽布克（Devin Booker）、艾頓（Deandre Ayton）都缺陣，太陽今手感冷冰冰，開賽前13投僅2中，讓東道主很快就取得雙位數領先，此後快艇就一路維持優勢，最多曾領先21分，毫無懸念收下勝利。

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快艇今命中率達55.1%，三分命中率也達42.9%，先發4人得分上雙，除小莫里斯外，R.傑克森（Reggie Jackson）也貢獻19分，曼恩（Terance Mann）17分9籃板、肯納德（Luke Kennard）16分9籃板。

太陽方面，布里吉斯（Mikal Bridges）16分、麥基（JaVale McGee）13分13助攻、再繳「雙十」演出，保羅（Chris Paul）僅貢獻9分8助攻，C.強森（Cameron Johnson）板凳出發拿下17分。

快艇收下4連勝。（USA TODAY Sports）

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