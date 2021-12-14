晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》西部冠軍組合狹路相逢！快艇擊沉太陽甜蜜復仇

2021/12/14 14:36

小莫里斯（右）率隊收下4連勝。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕上季西部冠軍組合今再度狹路相逢，快艇靠小莫里斯（Marcus Morris Sr.）24分11籃板的「雙十」演出，以111：95擊退太陽，成功報了當時遭淘汰的一箭之仇，甜蜜收下4連勝。

兩隊今是繼上季冠軍戰首次碰頭，不過此役星度嚴重不足，雙方主將包括快艇雷納德（Kawhi Leonard）、P.喬治（Paul George）、太陽布克（Devin Booker）、艾頓（Deandre Ayton）都缺陣，太陽今手感冷冰冰，開賽前13投僅2中，讓東道主很快就取得雙位數領先，此後快艇就一路維持優勢，最多曾領先21分，毫無懸念收下勝利。

快艇今命中率達55.1%，三分命中率也達42.9%，先發4人得分上雙，除小莫里斯外，R.傑克森（Reggie Jackson）也貢獻19分，曼恩（Terance Mann）17分9籃板、肯納德（Luke Kennard）16分9籃板。

太陽方面，布里吉斯（Mikal Bridges）16分、麥基（JaVale McGee）13分13助攻、再繳「雙十」演出，保羅（Chris Paul）僅貢獻9分8助攻，C.強森（Cameron Johnson）板凳出發拿下17分。

快艇收下4連勝。（USA TODAY Sports）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。