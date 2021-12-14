體操》美國狼隊醫性侵多名奧運金牌 拜爾絲等受害者賠償金達106億

美國女子體操隊在2016年驚傳隊醫性侵逾百人的醜聞，受害者將獲3.8億美元賠償。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美國女子體操隊在2016年驚傳隊醫性侵逾百人醜聞，美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）、拉絲曼（Aly Raisman）和瑪羅妮（McKayla Maroney）等體操奧運金牌得主都出面指控，官司訴訟5年後，受害者與美國體操聯盟、美國奧會及保險公司達成和解，和解金高達3.8億美元（約新台幣106億元）。

美國體操隊在2016年爆出隊醫納薩爾30年來至少性侵150名選手的震撼彈，甚至貴為體操天后的拜爾絲也難逃毒手，這位狼醫2018年已被重判監禁175年，去年2月美國體操協會和美國奧會向受害者集體提供2.15億美元（約64億台幣）和解協議，但遭拒絕，迄今拜爾絲等人仍努力代表發聲，堅持以法律途徑討回遲來正義，讓體操界相關人士負起責任。

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提出索賠的女運動員除了美國體操天后拜爾絲之外，還有同為奧運金牌得主的拉絲曼、瑪羅妮、道格拉絲（Gabby Douglas）和丹徹爾（Jamie Dantzscher）等人，據法庭文件顯示，共有500名受害者提出賠償，而印第安納聯邦破產法院今天批准和解協議，受害者與美國體操聯盟、美國奧會及保險公司達成和解，將獲得3.8億美元賠償。

代表20多名受害女性的律師Michelle Simpson Tuegel和自救會主席Tasha Schwikert Moser發出聲明稿指出，感謝勇敢的倖存者挺身而出，讓這些組織聽到外界的聲音，進而改變。美國體操協會也發出聲明向受害者致歉。

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