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NBA》柯瑞登頂三分之王在即 主帥大開玩笑：明天要輪休他

2021/12/14 14:17

柯瑞即將登頂三分之王。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕勇士「萌神」柯瑞（Stephen Curry）今日與溜馬之戰飆進5顆三分球，距離「三分之王」僅差2顆，明日對戰尼克的比賽極有可能登頂，不過總教練柯爾（Steve Kerr）也在此時大開玩笑，表示「要在明天輪休柯瑞」。

柯瑞距離超越「雷槍」艾倫（Ray Allen）寫下史上最多三分球的紀錄只差2顆，外界在近期對於這項紀錄達成的地點相當關注，尤以「籃球聖地」麥迪遜花園廣場受廣大討論，勇士明日「背靠背」出戰尼克，柯瑞有極高的機會能達成成就，不過總教練柯爾今日賽後卻一本正經的說：「要在明天讓柯瑞輪休。」向記者大開玩笑。

柯爾也指出柯瑞近期的表現確實受到「紀錄」所影響，他說：「我覺得他最近幾場比賽有點用力過頭，試著要飆進三分想打破紀錄，在他打破紀錄後，對他、球隊來說都能鬆口氣。」

關於即將打破紀錄，柯瑞除了再次重申「當它要發生，它就會發生」外，也說：「我享受這樣的時刻，現在我已經來到破紀錄的大門口前了，這非常不真實，但也必須努力讓它實現，就是持續打好球，出手認為可以投的球，並且享受這種經歷。」

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