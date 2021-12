NBA》柯瑞登頂三分之王在即 主帥大開玩笑：明天要輪休他

柯瑞即將登頂三分之王。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕勇士「萌神」柯瑞(Stephen Curry)今日與溜馬之戰飆進5顆三分球,距離「三分之王」僅差2顆,明日對戰尼克的比賽極有可能登頂,不過總教練柯爾(Steve Kerr)也在此時大開玩笑,表示「要在明天輪休柯瑞」。

柯瑞距離超越「雷槍」艾倫(Ray Allen)寫下史上最多三分球的紀錄只差2顆,外界在近期對於這項紀錄達成的地點相當關注,尤以「籃球聖地」麥迪遜花園廣場受廣大討論,勇士明日「背靠背」出戰尼克,柯瑞有極高的機會能達成成就,不過總教練柯爾今日賽後卻一本正經的說:「要在明天讓柯瑞輪休。」向記者大開玩笑。

柯爾也指出柯瑞近期的表現確實受到「紀錄」所影響,他說:「我覺得他最近幾場比賽有點用力過頭,試著要飆進三分想打破紀錄,在他打破紀錄後,對他、球隊來說都能鬆口氣。」

關於即將打破紀錄,柯瑞除了再次重申「當它要發生,它就會發生」外,也說:「我享受這樣的時刻,現在我已經來到破紀錄的大門口前了,這非常不真實,但也必須努力讓它實現,就是持續打好球,出手認為可以投的球,並且享受這種經歷。」

Steve Kerr: “I’m resting Steph tomorrow”



He was joking



“Couldn’t resist”



Curry will play in MSG vs Knicks, two 3s from the record pic.twitter.com/uS5FfgeR7I