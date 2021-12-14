晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

路跑》超馬好手林義傑一手促成 基隆馬拉松即日起報名

2021/12/14 14:35

超馬好手林義傑（左）一手促成舉辦基隆馬拉松即日起報名（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕近年跑馬拉松蔚為風氣，各縣市或團體舉辦有特色的馬拉松吸引跑者，基隆市政府與超馬好手林義傑、寶佳慈善基金會及寶晶能源公司合辦環保綠能馬拉松活動，4月9日從潮境公園出發，經國立海洋科技博物館到基隆港返，享受山海美景，還提供基隆美食，即日起開始報名。

林右昌說，林義傑跟他說，想在基隆辦1場很棒的馬拉松比賽，因為基隆超級無敵的海景、漂亮的山城，有國際級馬拉松的環境，很感謝林義傑一手促成、連結社會資源，舉辦這場馬拉松比賽。

林右昌說，這場馬拉松分為半馬21公里、健跑組10公里和休閒組4.5公里，贈品以「不浪費」為主題，由林義雄擔任活動大使領跑，歡迎國內好手一起來欣賞基隆山、海、城的城市特色。

林義傑說，他經常來基隆路跑，他的同學吳文賽是基隆馬拉松好手，他說，基隆90%山丘陵地，路跑很有挑戰性，跑步過程中可以看到山海、城市，還有老鷹在天空飛，帶動地方觀光。

觀光及城市行銷處處長曾姿文說，這項馬拉松串聯基隆市觀光景點，也邀請基隆在地店家一起共襄盛舉，讓跑者不僅將基隆特色景點盡收眼底，也能吃到最在地的基隆美食，海菜水餃、天婦羅、鎖管和石花凍等，體驗到港都之美。即日起至2022年2月28止，民眾可上伊貝特報名網報名。

林義傑喜歡基隆山海港口的獨特景色，促成基隆馬拉松活動（記者盧賢秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。