路跑》超馬好手林義傑一手促成 基隆馬拉松即日起報名

超馬好手林義傑（左）一手促成舉辦基隆馬拉松即日起報名（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕近年跑馬拉松蔚為風氣，各縣市或團體舉辦有特色的馬拉松吸引跑者，基隆市政府與超馬好手林義傑、寶佳慈善基金會及寶晶能源公司合辦環保綠能馬拉松活動，4月9日從潮境公園出發，經國立海洋科技博物館到基隆港返，享受山海美景，還提供基隆美食，即日起開始報名。

林右昌說，林義傑跟他說，想在基隆辦1場很棒的馬拉松比賽，因為基隆超級無敵的海景、漂亮的山城，有國際級馬拉松的環境，很感謝林義傑一手促成、連結社會資源，舉辦這場馬拉松比賽。

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林右昌說，這場馬拉松分為半馬21公里、健跑組10公里和休閒組4.5公里，贈品以「不浪費」為主題，由林義雄擔任活動大使領跑，歡迎國內好手一起來欣賞基隆山、海、城的城市特色。

林義傑說，他經常來基隆路跑，他的同學吳文賽是基隆馬拉松好手，他說，基隆90%山丘陵地，路跑很有挑戰性，跑步過程中可以看到山海、城市，還有老鷹在天空飛，帶動地方觀光。

觀光及城市行銷處處長曾姿文說，這項馬拉松串聯基隆市觀光景點，也邀請基隆在地店家一起共襄盛舉，讓跑者不僅將基隆特色景點盡收眼底，也能吃到最在地的基隆美食，海菜水餃、天婦羅、鎖管和石花凍等，體驗到港都之美。即日起至2022年2月28止，民眾可上伊貝特報名網報名。

林義傑喜歡基隆山海港口的獨特景色，促成基隆馬拉松活動（記者盧賢秀攝）

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