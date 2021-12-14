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羽球》世錦賽首輪震撼出局！丹麥球王：後2局打到崩潰了...

2021/12/14 19:17

安賽龍不敵駱建佑，爆冷在首輪就出局。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕丹麥世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）在世錦賽首輪遭新加坡好手駱建佑上演驚天逆轉秀，拿下首局後連丟2局、爆冷一輪遊，賽後受訪時他除了盛讚曾一起訓練的小將駱建佑打出一場好球，也坦言自己狀態不佳，在第2、3局根本是直接被打到崩潰。

安賽龍今年手感絕佳，不但在東京奧運男單稱王，奧運後又在家鄉主場丹麥公開賽、印尼公開賽和年終賽奪冠，世排也超越日本名將桃田賢斗，重返球王寶座，不過尋求個人生涯第1座世錦賽冠軍的他昨面對駱建佑，在首局贏球後，接下來2局居然只合拿15分，最後苦吞今年第4敗，也中斷對戰落駱建佑的4連勝。

「只能說這不是我屬於的日子，我沒有按照自己想要的方式打球，對手打得很好，這場比賽他贏得很漂亮，」賽後安賽龍大方稱讚陪練小將駱建佑，「他今天表現得像個贏家，奪勝實至名歸，祝福他在接下來的比賽都能一切順利。」

接著安賽龍談起自己的失利，「我第一局發揮還不錯，但說實話我寧願直接忘掉它，等休息過後，我會找一天看一次這場比賽的錄影，看看是否能找出什麼可以改進的地方，我現在只知道我在第2、3兩局根本就打到崩潰了，讓駱建佑佔據上風，自己卻處在下風。」

首輪出局雖然讓安賽龍很難過，不過隨後他也在社群媒體發文，感謝球迷的支持，「大家好！很遺憾，今年的世錦賽我止步第一輪。昨天駱的表現比我好，希望我的朋友駱建佑接下來的比賽順利，加油！我本來想在韋爾瓦多打幾場比賽，但是這個星期沒有機會了。年底了，我現在可以多花點時間陪伴我的家人，好好調整，然後繼續努力去實現新的目標。希望明年能有更多的突破。再次感謝大家一如既往的支持。明年我也會繼續努力。」

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