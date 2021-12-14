日職》兩聯盟最佳九人名單出爐！ 養樂多、歐力士最大贏家

山本由伸。（資料照，取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕日本職棒今天公佈兩聯盟年度最佳九人名單，太平洋聯盟因有指定打擊，所以共十人入選，打進日本大賽的養樂多、歐力士各有4人入選，樂天以及橫濱DeNA這兩支球隊則全軍覆沒，無人進入名單。

這份名單是由主跑日職，且有5年以上採訪經驗的媒體記者投票選出，奪下日本一的養樂多，和亞軍歐力士各有4人入選，成為最大贏家。養樂多有中村悠平、山田哲人、村上宗隆、塩見泰隆入選；歐力士有山本由伸、宗佑磨、吉田正尚、杉本裕太郎獲獎。

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包括山本由伸在內，兩聯盟共10人首次獲獎，即將挑戰大聯盟的廣島主砲鈴木誠也，則是連續6年入選。

日職已經公布完金手套、年度最佳九人名單，外界矚目的新人王、年度MVP將在明日舉辦的年度頒獎典禮上揭曉。

以下為兩聯盟獲獎名單：

太平洋聯盟：

投 手：山本由伸（歐力士）

捕 手：森友哉（西武）

一壘手：萊爾德（Brandon Laird）（羅德）

二壘手：中村獎吾（羅德）

三壘手：宗佑磨（歐力士）

游擊手：源田壯亮（西武）

外野手：柳田悠岐（軟銀）、吉田正尚（歐力士）、杉本裕太郎（歐力士）

指定打擊：近藤健介（日本火腿）

中央聯盟：

投 手：柳裕也（中日）

捕 手：中村悠平（養樂多）

一壘手：馬泰（Jefry Marte）（阪神）

二壘手：山田哲人（養樂多）

三壘手：村上宗隆（養樂多）

游擊手：坂本勇人（巨人）

外野手：鈴木誠也（廣島）、近本光司（阪神）、塩見泰隆 （養樂多隊）

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