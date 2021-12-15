羽球》暗酸石宇奇？ BWF讚揚拿1分的奈國選手卻讓中網友氣炸

奈及利亞選手奧佩約里。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕奈及利亞選手奧佩約里（Anuoluwapo Juwon Opeyori）本屆在羽球世錦賽男單首輪，碰上和他實力有落差的日本選手渡邊航貴，次局差點締造下0：21的慘案，不過這位24歲球員沒有輕言放棄仍積極進攻，世羽聯（BWF）賽後也特別撰文盛讚他不輕易言棄的精神，不料這篇文章卻引來部份中國網友不滿，認為BWF是在暗酸中國名將石宇奇。

世排127名的奧佩約里首輪就碰上世排40名的渡邊航貴，首局很快就以11：21讓出，接下來戰局更呈現一面倒，渡邊一口氣連拿20分，但落後的奧佩約里卻沒有輕易放棄，還是積極進攻，最後靠著對手回球出界，拿下唯一的一分。

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雖然最後奧佩約里仍以1：21悽慘輸掉比賽，然而他奮鬥到最後也不放棄的堅韌精神，仍獲得外界盛讚，世羽聯也特地撰文，寫下「在雙方比分來到0：20時，這位世界排名第127名的奈及利亞人倒地請求醫療暫停，他會退賽嗎？不，他沒有，在0：20眼看比賽就要結束的情況下，他攻擊了渡邊，後者回球邊線出界，他成功贏得1分，避免了21：0的尷尬場面。」

然而這段描述卻引來部份中國網友不滿，認為世羽聯這番話是在暗酸石宇奇，批評世羽聯此舉有失公正，不過也有許多中國網友反過來指責自家人不理性，「不管是不是影射石宇奇，但是他的行為確實有違體育精神，不然中國羽協也不會讓他停賽，個人認為石宇奇職業生涯再難突破，心智太不成熟，情商太低。」

中國名將石宇奇日前在湯姆斯盃四強與日本球王桃田賢斗交手，他丟掉首局，第二局又以5：20大幅落後、對手只差1球就能獲勝時，突然選擇棄賽，賽後還強辯自己不算輸球，被外界抨擊沒有體育精神。

中國男單球員石宇奇。（資料照，路透）

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