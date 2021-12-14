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奧運英雄幕後重要推手！ 運促會頒7位數獎金感謝「優秀教練」

2021/12/14 20:00

優秀基層運動教練獎於今（110）年度更名為宏願典範運動教練獎，依照教練的服務性質及專長，規劃出7獎項。（奧會提供）

〔體育中心／綜合報導〕財團法人體育運動發展促進基金會（簡稱運促會）每年所頒發的優秀基層運動教練獎，今（110）年度更名為宏願典範運動教練獎，將獎項做出分類，依照教練的服務性質及專長，規劃出宏願獎、特殊奉獻獎、團隊經營獎、偏鄉服務獎、運動科學獎、全人培育獎及績優訓練獎等7獎項，獎金額度依各獎項從5萬元至20萬元不等。

運促會董事長林鴻道表示，這幾年運促會一直著力在深耕如何讓體育能夠向下扎根，如何讓年輕選手特過各界的協助，在一個健康健全的環境成長訓練，而在選手的訓練過程中，基層教練就扮演著非常重要的角色。很多教練要當選手的父親、母親還要幫忙張羅生活，教練的付出是全方位，這些在默默耕耘，幫國家作育英才，培植優秀選手的教練其實是選手成功的幕後大功臣。

今年申請報名者總共60位，其中績優訓練獎34位、全人培育獎6位、運動科學獎8位、偏鄉服務獎3位、團隊經營獎3位、特殊奉獻獎2位、宏願獎4位。評選作業分初審、複審及決審三階段進行，審查過程嚴謹，今年在奧運發光發熱的兩位女力，拳擊黃筱雯、跆拳道羅嘉翎的教練，劉宗泰以及劉聰達也都在此次獲獎名單中。

110年度獲獎的優秀教練分別為─績優訓練獎：劉宗泰、劉聰達、徐梓益、江竹偉、王鶴勳、楊慶昱、陳佳伶、陳弘振、薛耀銘、李昆懿、全人培育獎：余曉芬、偏鄉服務獎：歐建友、團隊經營獎：張勝煇、特殊奉獻獎：陳涵彤、宏願獎：林德嘉。

林鴻道特別指出，今年運促會所頒發的宏願典範運動教練獎中的「宏願獎」就好比金馬獎之終身成就獎，獲獎的林德嘉老師是第一位在美國太空總署工作的台灣人，也是美國奧運田徑代表隊的運科諮詢委員，並在1980年獲選為美國奧運訓練中心的運動科學研究員。

他以體育專業、注重科學的訓練原則，同時結合心理輔導、運動營養，並聘請有經驗的外籍教練等作法，成了2004年雅典奧運台灣奪下兩金，也是台灣在奧運場上奪得第一金的幕後功臣。林德嘉老師目前也協助運促會運科整合支援小組，督導訓練選手，包括周天成、唐嘉鴻、林詩亭、謝喜恩等。

林德嘉老師得知獲獎後表示，未來希望能持續以學理為依據，配合運動科學相關資訊，制定選手訓練計畫，循序漸進地執行，確保選手於健康之身心、良善的環境下接受訓練，激發潛能、提升競技實力。

林鴻道說，今年台灣創下奧運參賽以來最好的成績紀錄，選手的好表現令全台讚嘆，也因此讓大家關注到，每位成功選手的背後都有一位嚴格督促但又亦師亦友的好教練，但其實教練的付出跟貢獻不一定是要選手奪牌才值得被肯定，對選手的教化包括品德教育也很重要，運促會有感於此，認為應該要給基層教練一個舞台，讓社會大眾了解他們的辛苦付出，林鴻道期許，運促會的宏願典範教練獎能成為國內教練獎的指標，是國內優秀教練的最好證明。

運促會董事長林鴻道。（奧會提供）

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