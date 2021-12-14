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NBA》想看柯瑞登基三分王！ 勇士尼克之戰票價狂翻11倍

2021/12/14 22:32

柯瑞最快明天就能登基NBA歷史三分王，讓勇士尼克之戰門票水漲船高。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士「萌神」柯瑞（Stephen Curry）今與溜馬之戰飆進5顆三分球，距離NBA歷史「三分之王」僅有2顆之遙，明天對上尼克的比賽柯瑞很有機會就能一舉登基，而據美媒調查，確定柯瑞有機會締造歷史後，該役的平均票價馬上水漲船高，甚至有球迷爆料，原本一張130美元的票，現在已經飆到1500美元。

柯瑞距離超越「雷槍」艾倫（Ray Allen）寫下史上最多三分球的紀錄只差2顆，外界在近期對於這項紀錄達成的地點相當關注，尤以「籃球聖地」麥迪遜花園廣場受廣大討論，勇士明日「背靠背」出戰尼克，柯瑞有極高的機會能達成成就。

托柯瑞的福，勇士這幾戰客場之旅的對手，主場門票票價也水漲船高，根據美國NBA票務網站分析，溜馬本賽季平均票價為156美元（約台幣4345元），但今對戰勇士的平均票價卻漲到了417美元（約台幣1萬1610元）。

而尼克主場本季原本的平均票價為352美元（約台幣9799元），今天平均票價先上升到1334美元（約台幣3萬7140元），沒想到勇士戰勝溜馬後，尼克的平均票價直接飆到1506美元（約台幣4萬1927元），該役最貴的場邊票更是高達1萬4700美元（約台幣41萬元）。

還有一位已經提前買好票的球迷爆料，表示他之前花130美元（約台幣3617元）買了勇士尼克之戰的球票，但他看到在今天勇士對戰溜馬的賽前，已經漲到400美元（約台幣1萬1136元）一張，現在同位置的門票已經衝到1500美元（約台幣4萬1768元），票價相差超過11倍。

 

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