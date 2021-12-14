舉重世錦賽》陳柏任抓舉173公斤拿第5 挺舉卻三把失敗

陳柏任。（資料照，記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣舉重好手陳柏任今天在2021年世界錦標賽男子96公斤級A組上陣，卻在挺舉項目3把失敗，只有抓舉以173公斤拿到第5名。

23歲的陳柏任以遞補方式取得東京奧運參賽門票，並以抓舉176公斤、挺舉205公斤、總和381公斤，拿下第5名，被看好能在明年杭州亞運挑戰獎牌。

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陳柏任是國內96、102公斤級的6項全國紀錄保持人，在96公斤級保有抓舉176公斤、挺舉205公斤、總和381公斤；102公斤級則是抓舉168公斤、挺舉196公斤、總和364公斤。

進入世錦賽A組的陳柏任，抓舉開把重量為170公斤，他上場後沉住氣成功舉起；第二把提升至173公斤也舉起，最後一把挑戰破全國的177公斤，可惜無法舉起，抓舉以173公斤排名第5名。不過，陳柏任在挺舉三度嘗試195公斤都失敗，因此本屆只有抓舉獲得成績。

值得一提的是，哥倫比亞25歲好手帕瑞戴斯（Lesman Paredes）在抓舉壓軸登場，首把舉起180公斤直接領先群雄，第二把187公斤成功，打破伊朗名將莫拉迪（Sohrab Moradi）186公斤世界紀錄，笑收抓舉金牌。

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