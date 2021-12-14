晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

舉重世錦賽》陳柏任抓舉173公斤拿第5 挺舉卻三把失敗

2021/12/14 20:37

陳柏任。（資料照，記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣舉重好手陳柏任今天在2021年世界錦標賽男子96公斤級A組上陣，卻在挺舉項目3把失敗，只有抓舉以173公斤拿到第5名。

23歲的陳柏任以遞補方式取得東京奧運參賽門票，並以抓舉176公斤、挺舉205公斤、總和381公斤，拿下第5名，被看好能在明年杭州亞運挑戰獎牌。

陳柏任是國內96、102公斤級的6項全國紀錄保持人，在96公斤級保有抓舉176公斤、挺舉205公斤、總和381公斤；102公斤級則是抓舉168公斤、挺舉196公斤、總和364公斤。

進入世錦賽A組的陳柏任，抓舉開把重量為170公斤，他上場後沉住氣成功舉起；第二把提升至173公斤也舉起，最後一把挑戰破全國的177公斤，可惜無法舉起，抓舉以173公斤排名第5名。不過，陳柏任在挺舉三度嘗試195公斤都失敗，因此本屆只有抓舉獲得成績。

值得一提的是，哥倫比亞25歲好手帕瑞戴斯（Lesman Paredes）在抓舉壓軸登場，首把舉起180公斤直接領先群雄，第二把187公斤成功，打破伊朗名將莫拉迪（Sohrab Moradi）186公斤世界紀錄，笑收抓舉金牌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。