羽球世錦賽》4個月首戰！戴資穎秋風掃落葉 直落二晉級女單16強

相隔4個月再度出征國際賽，世界球后戴資穎今天在世錦賽女單32強，輕取俄羅斯好手晉級。（Badminton photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕相隔4個月再度出征國際賽，世界球后戴資穎今天在2021年世界羽球錦標賽女單32強，以21：10、21：14橫掃世界排名27的俄羅斯好手柯塞兹卡雅（Evgeniya Kosetskaya），連6屆勇闖女單16強。

戴資穎8月摘下東京奧運女單銀牌後，就未參加歐洲巡迴賽及印尼的3場賽事，選擇留在國內閉關訓練。小戴在2013、2014、2015、2018及2019年都在8強止步，她也做足準備希望能突破過往成績，打破「8強魔咒」。

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戴資穎。（Badminton photo提供）

戴資穎過去只有2017年蘇迪曼盃以直落2力退柯塞兹卡雅，事隔4年再度過招。久未實戰的小戴首局就先下4分取得優勢，並透過與對手多拍來回適應場地，同時靠著多變的手法令柯塞兹卡雅難以招架，技術暫停前取得11：5；進到下半局，戴資穎於16：10直接連拿5分先馳得點。

次局換邊後，戴資穎先丟掉2分，於3：5落後，就一鼓作氣連下4分翻轉戰局；帶著11：8領先的小戴，下半局雖然被對手連下3分追平，但她很快就回神，又把分數拉開，最終快意以直落二收下勝利。

女單頭號種子戴資穎晉級16強，預計後天（16日）力拚8強席次，對手會是新加坡好手楊佳敏、蘇格蘭選手吉爾莫（Kirsty Gilmour）之間的贏家。

戴資穎。（Badminton photo提供）

戴資穎輕取俄羅斯好手晉級。（Badminton photo提供）

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