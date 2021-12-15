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中職》「我很想你們」萊福力祝賀兄弟奪冠 象迷感動：太催淚

2021/12/15 06:51

兄弟4洋投。（記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟今年勇奪相隔11年總冠軍，但陣中4洋投已提前返國，缺席12日的封王遊行，昨日球團官方YouTube頻道上傳最新影片，內容是4洋投想對大家說的話，其中萊福力（Mitch Lively）驚喜現身，讓許多象迷直呼太感動。

兄弟台灣大賽4連勝橫掃統一獅，日前在台中舉辦封王遊行和球迷感謝祭，吸引約10萬名球迷共襄盛舉，雖然陣中4洋投德保拉、華德茲、象魔力、羅傑斯無緣享受封王遊行的滋味，但他們也親自錄製影片，感謝球迷們對他的支持。

影片開頭是象魔力，他首先感謝象迷朋友：「謝謝大家的支持，現在我已經回到佛州坦帕的家，準備休賽季訓練計畫，讓身體準備好明年球季，想再次謝謝你們的支持，對我來說意義深重。」

對於隊友、教練團、球團，象魔力表示：「謝謝你們給我機會，也熱情歡迎我成為兄弟大家庭的一份子，對我來說很有意義，能將贏得冠軍的雀躍帶回家鄉並成為其中一員，感覺真的超棒，到現在仍興奮不已，在球隊拚戰的時光，我會永遠記在心中也很珍惜，謝謝你們做得一切，兄弟加油。」

華德茲則說，拍這支影片除了感謝球迷，也祝大家奪冠快樂，「要向領隊、總教練、投手教練、捕手教練以及參加封王遊行的隊友與球迷致意，因為某些原因我不能和你們一起慶祝，目前我人在紐約，感謝你們一直以來的支持，對我來說是一種驕傲和滿足、充滿喜悅，為了贏得冠軍大家都非常努力，最後送給大家一個真誠的心與擁抱。」

羅傑斯直呼：「非常想念大家，球迷們也要多保重，感謝教練團與所有工作夥伴給我一個非常棒的機會，我們是冠軍，兄弟加油。」

確定明年續約的德保拉，他先向球迷、隊友們問好，表示人在紐約無法出席封王遊行，希望大家都有好好享受，「明年我們一起繼續努力，讓自己變強，再次打進冠軍。」並以中文說道：「兄弟兄弟，加油加油。」

萊福力。（資料照，記者廖耀東攝）

值得一提的是，影片最後來個超大彩蛋，近4年都有披上黃衫，今年在季中遭解約的萊福力驚喜現身，開頭就用中文說道：「大家好，我是萊福力」並祝賀兄弟奪冠，「恭喜所有兄弟球迷，我愛你們、支持你們也很想你們，也恭喜我所有隊友，我以你們為榮，你們做到了，我們是冠軍！加油！」

萊福力驚喜現身，讓許多象迷直呼感動：「想念萊公主了」、「看到萊公主那段，流淚是正常的嗎？太感動了啦」、「謝謝萊公主，希望能在球場上再次看到他」、「以後就算不在兄弟，也要在別的賽場上閃閃發光」。

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