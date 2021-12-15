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NBA》籃網遭疫情重擊！ 含哈登在內高達7人觸發協議

2021/12/15 07:38

包含哈登在內，籃網共7人因為觸發協議進傷病名單。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕最近NBA受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響，先前公牛就因為多達10人觸發健康安全協議導致延賽兩場，今天又爆出含明星球員哈登（James Harden）在內，共6人觸發協議，目前已有多達7人觸發協議的狀況。

根據《ESPN》報導指出，籃網新增了先發中鋒艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）、先發搖擺人班貝瑞（DeAndre Bembry）、大前鋒強森（James Johnson）、控衛卡特（Jevon Carter），以及先前就觸發協議的P.米爾塞普（Paul Millsap），共5人被放進傷病名單當中。

在上述新增的4人進入傷病名單後，籃網明星杜蘭特（Kevin Durant）也因為右腳踝痠痛的傷勢，被列在出賽存疑，除此之外，射手J.哈里斯（Joe Harris）與本季還沒幫球隊打球的厄文（Kyrie Irving）兩人都無法在今天與暴龍之戰出賽。

而在籃網爆發4人進入安全協議後，根據《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）透露，現在連哈登與B.布朗 （Bruce Brown）兩人都觸發健康安全協議被放進傷病名單當中，籃網直接有多達7人觸發協議，不過根據《ESPN》記者馬克斯（Bobby Marks）指出，算上出賽存疑的杜蘭特，籃網與暴龍的比賽共有8人能打，沃神後續也指出，杜蘭特確定會出賽。

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