羽球世錦賽》就在明天！戴資穎前進8強關鍵戰役的對手出爐

相隔4個月再度出征國際賽，世界球后戴資穎在世錦賽女單32強，輕取俄羅斯好手晉級。（Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕相隔4個月再度出征國際賽，世界球后戴資穎昨晉級2021年世界羽球錦標賽女單16強，今日休兵一天，而小戴明天爭8強門票的對手為蘇格蘭選手吉爾莫（Kirsty Gilmour）。

世界排名21的吉爾莫本季最佳表現為丹麥公開賽4強，她32強對手世界排名16楊佳敏也不好惹，楊佳敏在2019年世錦賽曾打敗過日本好手山口茜，以及今年10月拿下德國海洛公開賽亞軍。

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吉爾莫在2020年印尼大師賽曾擊敗過楊佳敏，如今在世錦賽狹路相逢，吉爾莫以21：15、8：21、21：15力退楊佳敏，取得對戰2連勝，也是她2017年後再次打入世錦賽16強，她最佳成績就是2017年直闖8強。

戴資穎、吉爾莫在2013年世錦賽有交手紀錄，小戴該役陷入苦戰打3局才獲勝，之後在2015年全英公開賽、2017年澳洲公開賽、2018年印尼公開賽遭遇，戴資穎皆以直落二獲勝。

男雙方面，李洋／王齊麟32強逆轉世界排名48荷蘭組合吉爾／范德拉克，明天在16強遭遇馬來西亞吳世飛／伊祖丁，屆時又是一場硬仗，麟洋配在11月印尼公開賽首次交手兩局輸球，這回將尋求甜蜜復仇。

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