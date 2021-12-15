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MLB》道奇最後一名！ 《ESPN》封館前補強評價出爐

2021/12/15 08:17

道奇失去薛哲與席格，讓他們在目前休賽季進步多少的排名被列在最後一名。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟目前因為封館導致無法進行大聯盟球員的簽約與交易，也因此休賽季的補強被迫暫時告一段落，《ESPN》也就目前各球隊進步多少做出評價，其中大都會被排在第一名，而道奇隊則是最後一名。

《ESPN》專欄作家杜立德（Bradford Doolittle）撰文指出，他們是以休賽季開始到現在，球隊能夠獲得冠軍的機率增加多少做為評斷基準，不過因為封館的關係，現在這只會是中期報告，而不是最後的結果。

評價第一的是大都會隊，他們在休賽季一口氣網羅坎哈（Mark Canha）、艾斯科巴（Eduardo Escobar）、馬堤（Starling Marte）以及三屆塞揚強投薛哲（Max Scherzer）得到最高的A評價，不過杜立德也指出，大都會應該還要再補強他們的輪值陣容。

評價最後的是道奇隊，他們只拿下最低的F評價，道奇將泰勒（Chris Taylor）簽回陣中，並簽下哈德森（Daniel Hudson）與希尼（Andrew Heaney）兩人補強投手陣容，不過他們同時也失去了薛哲以及席格（Corey Seager）。

在這份榜單中，評價拿到A的球隊除了大都會還有藍鳥與太空人，同時與道奇一樣得到F的球隊有紅襪、白襪、教士、釀酒人隊。

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