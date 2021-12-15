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羽球世錦賽》中國混雙頭號種子爆冷吞敗 寫3年首見難堪紀錄

2021/12/15 08:56

黃雅瓊／鄭思維首輪爆冷不敵香港組合吞敗。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界羽球錦標賽混雙首輪，中國衛冕冠軍、頭號種子黃雅瓊／鄭思維就踢到鐵板，他們以21：16、13：21、17：21，遭到香港組合張德正／吳詠瑢逆轉淘汰，賽後他們也表示自己打得很不好。

兩屆世錦冠軍、東京奧運銀牌得主黃雅瓊／鄭思維兩人迎來奧運後的首戰，不過香港組合攻勢凌厲，反倒是中國組合與他們的最佳狀態還有一大段落差，吞下自2018年南韓羽球公開賽後，第一次在首輪被淘汰的難堪紀錄。

賽後鄭思維表示：「我認為我們打得很糟糕，我們不像對手這麼專心，然後他們也比我們穩定且打得更流暢。我們試著一分一分拿，但最終卻追不上，我們會分析到底哪邊出錯了。」

吳詠瑢贏球後受訪說道：「我們覺得很高興也很興奮，他們是第一，所以這對我們來說是場巨大的勝利，我們試著保持攻擊的節奏。」

張德正／吳詠瑢逆轉擊敗第一種子晉級。（圖片取自BWF官網）

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