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NBA》寫在破紀錄之前 雷槍賽前發文恭喜柯瑞

2021/12/15 08:49

柯瑞登基NBA歷史三分王。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士「萌神」柯瑞（Stephen Curry）賽前僅差2顆三分就能登基「三分球王」，為了見證這場破記錄之戰，門票也水漲船高，三分球紀錄保持者「雷槍」艾倫（Ray Allen）也特地發文恭喜柯瑞，迫不及看到新的創舉誕生。

艾倫在文中提及，當他回想起過去超越「大嘴」米勒（Reggie Miller）三分記錄，他不僅能與隊友以及米勒分享這份受躍，也能獲得已逝傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）祝福，並表示自己永遠會記得破記錄那個夜晚。「今晚對柯瑞來說肯定非常難忘，他將會超越我的成就，我只要要求一件事，可以幫我留個位置嗎？史派克．李（Spike Lee）沒有回我電話！」

柯瑞生涯共投進2972顆三分，距離艾倫2973顆僅一球之差，一般預料今天對戰尼克之戰就能突破。他過去曾在麥迪遜花園廣場單場轟下54分，並投進11顆三分球，對此球場並不陌生。柯瑞也提到，他現在這感覺很不真實，但他會試著享受當下時刻。

艾倫與米勒賽前也特別來到現場，並與柯瑞見面合影，一同見證這個歷史性的一刻，柯瑞也在休息室掛上兩人球衣，以表對兩位前輩的尊敬。

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