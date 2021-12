NBA》寫在破紀錄之前 雷槍賽前發文恭喜柯瑞

柯瑞登基NBA歷史三分王。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕勇士「萌神」柯瑞(Stephen Curry)賽前僅差2顆三分就能登基「三分球王」,為了見證這場破記錄之戰,門票也水漲船高,三分球紀錄保持者「雷槍」艾倫(Ray Allen)也特地發文恭喜柯瑞,迫不及看到新的創舉誕生。

艾倫在文中提及,當他回想起過去超越「大嘴」米勒(Reggie Miller)三分記錄,他不僅能與隊友以及米勒分享這份受躍,也能獲得已逝傳奇球星布萊恩(Kobe Bryant)祝福,並表示自己永遠會記得破記錄那個夜晚。「今晚對柯瑞來說肯定非常難忘,他將會超越我的成就,我只要要求一件事,可以幫我留個位置嗎?史派克.李(Spike Lee)沒有回我電話!」

請繼續往下閱讀...

Ray Allen is ready for Steph to break the record tonight at MSG



[via IG/trayfour] pic.twitter.com/r6yCYvWVmj