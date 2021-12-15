NBA》越來越多人不能打！ 字母哥觸發防疫條例將缺賽

「字母哥」亞德托昆波觸發聯盟健康安全協議，預計會缺席數場比賽。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕美國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，NBA深受其害，近日有多名NBA球員觸發防疫條例，人數逐漸上升，今天傳出公鹿看板球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）也觸發聯盟健康安全協議，預計會缺席數場比賽。

NBA近日多支球隊受到疫情嚴重衝擊，數名球員因人觸發健康安全協議無法出賽，公牛因10人遭隔離，導致比賽不得不延賽，而今天籃網也傳出6人觸發協議的狀況，包括球星哈登（James Harden）在內。

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據《ESPN》報導指出，公鹿「字母哥」亞德托昆波和麥修斯（Wesley Matthews）都觸發健康安全協議，明天對戰溜馬的比賽不會上場，若是確診的話將會至少被隔離10天，而公鹿二當家米德爾頓（Khris Middleton）也因左膝不適，明日能否出賽仍存疑。

亞德托昆波本季出賽26場，場均27.0分與柯瑞（Stephen Curry）和T.楊恩（Trae Young）並列聯盟第2，僅次於籃網一哥杜蘭特（Kevin Durant）的29.4分，另有11.6籃板、5.8助攻和1.6阻攻。

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