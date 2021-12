NBA》史上最強射手！ 柯瑞打破艾倫紀錄登頂三分球之王（影音）

柯瑞超越艾倫登頂三分球之王。(美聯社)



〔體育中心/綜合報導〕勇士「萌神」柯瑞(Stephen Curry)距離超越「雷槍」艾倫(Ray Allen)的紀錄只差2顆,今天在客場對戰尼克,首節就刷新紀錄,登頂三分球之王。

勇士今天作客麥迪遜花園球場對戰尼克,全聚焦在柯瑞能否打破NBA傳奇射手艾倫所創下NBA史上最多2973顆三分球紀錄,而柯瑞賽前只差2顆就能創下新猷,他在首節首度出手就追平了紀錄,隨後他在7分33秒投進超前3分彈,同時也刷新了NBA三分球最多的紀錄,而且他僅花了789場,比艾倫的1300場還要來的少。

勇士也喊出暫停,讓柯瑞接受全場的歡呼和掌聲,原紀錄保持人艾倫也與他相擁,見證歷史性的一刻,柯瑞家人也到場分享喜悅,並收下這一顆破紀錄的球。

柯瑞與艾倫相擁。(美聯社)

柯瑞只花789場就刷新史上三分球最多的紀錄。(美聯社)



H I S T R Y



Stephen Curry is officially the greatest shooter this game has ever seen pic.twitter.com/BmEhQFcJDH