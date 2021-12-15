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體育 籃球 NBA

NBA》史上最強射手！ 柯瑞打破艾倫紀錄登頂三分球之王（影音）

2021/12/15 08:55

柯瑞超越艾倫登頂三分球之王。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士「萌神」柯瑞（Stephen Curry）距離超越「雷槍」艾倫（Ray Allen）的紀錄只差2顆，今天在客場對戰尼克，首節就刷新紀錄，登頂三分球之王。

勇士今天作客麥迪遜花園球場對戰尼克，全聚焦在柯瑞能否打破NBA傳奇射手艾倫所創下NBA史上最多2973顆三分球紀錄，而柯瑞賽前只差2顆就能創下新猷，他在首節首度出手就追平了紀錄，隨後他在7分33秒投進超前3分彈，同時也刷新了NBA三分球最多的紀錄，而且他僅花了789場，比艾倫的1300場還要來的少。

勇士也喊出暫停，讓柯瑞接受全場的歡呼和掌聲，原紀錄保持人艾倫也與他相擁，見證歷史性的一刻，柯瑞家人也到場分享喜悅，並收下這一顆破紀錄的球。

柯瑞與艾倫相擁。（美聯社）

柯瑞只花789場就刷新史上三分球最多的紀錄。（美聯社）

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