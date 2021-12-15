NBA》找尋大咖球星加盟 國王將希爾德、巴格利放進交易包裹

希爾德（右）身陷交易傳聞。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國王本季炒掉主帥華頓（Luke Walton），改由助理教練詹崔（Alvin Gentry）接任兵符，雖然戰績稍有起色，不過勝率仍未過5成大關。根據消息指出，球隊目前還未放棄兜售希爾德（Buddy Hield）、巴格利（Marvin Bagley III），希望能在交易大限前換取即戰力球員。

國王隨隊記者安德森（Jason Anderson）今天爆料，國王希望能夠將希爾德和巴格利賣出，以獲取明星球員提升戰力，並有消息表示，球隊今年夏天對七六人球星B.西蒙斯（Ben Simmons）和「龍王」西亞卡姆（Pascal Siakam）抱持強烈興趣。

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不過國王想要得到這兩人並不容易，七六人總管莫雷（Daryl Morey）曾列出一份交易B.西蒙斯的30人目標名單，一般預計不會有上述兩人的名字，除非國王願意送出當家主控福克斯（De'Aaron Fox）。西亞卡姆的索價肯定也不低，想要得到勢必得給出更多誘人籌碼。

安德森也提到，近期準備清昌大拍賣的溜馬，陣中三大主力球員沙波尼斯（Domantas Sabonis）、雷佛特（Caris LeVert）以及透納（Myles Turner）都被擺上交易談判桌，但國王目前並未對上述三人進行近一步動作。

國王想要交易希爾德和巴格利的傳聞從未斷過，希爾德今年休季甚至一度接近加入湖人，不過隨著湖人梭哈得到魏斯布魯克（Russell Westbrook）後，後續消息也無疾而終，巴格利則對球隊定位感到不滿，華頓執陣時期一度並冰在板凳上，甚至拒絕上場出賽。

巴格利。（資料照，美聯社）

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