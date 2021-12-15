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NBA》柯瑞加冕三分球王 勇士賞尼克4連敗

2021/12/15 11:23

柯瑞單場投進5顆三分球攻下22分，生涯三分球總數超越了傳奇射手「雷槍」艾倫，成為史上生涯最多三分球紀錄的保持人。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）今天在客場對戰尼克，單場投進5顆三分球攻下22分，生涯累積2977顆三分球，超越了傳奇射手「雷槍」艾倫（Ray Allen），成為史上生涯最多三分球紀錄的保持人，他也率領勇士以105：96贏球，收下2連勝。

柯瑞首節投進2顆三分球，成功刷新艾倫所保有的2973顆的歷史最多三分球紀錄，上半場拿下12分，勇士中場以47：48落後1分。

尼克易籃後在第三節攻守大當機，開局近3分鐘一分未得，柯瑞也隨後率隊打出一波9：1的攻勢超前，第三節結束反以71：64領先，而勇士在末節將領先差距一度擴大至雙位數，儘管羅斯（Derrick Rose）助隊縮小到5分差，但仍是功虧一簣，D.格林（Draymond Green）、李伊（Damion Lee）、柯瑞和（Andrew Wiggins）接力投進三分球，助隊鎖定勝局，勇士終場就以105：96贏球，賞給尼克4連敗。

勇士一哥柯瑞今天三分球14投5中，攻下全隊最高的22分，另有3籃板和3助攻，波爾（Jordan Poole）貢獻19分、9籃板，A.威金斯有18分、6籃板，D.格林則是繳出8分、11籃板、7助攻和3阻攻的表現。

尼克以藍道（Julius Randle）的31分最佳，外帶7籃板，羅斯繳出15分、6助攻，柏克斯（Alec Burks）則挹注14分。

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