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體育 籃球 NBA

NBA》杜蘭特48分鐘全力燃燒！ 34分大三元助隊延長賽力退暴龍

2021/12/15 11:30

杜蘭特帶傷上陣，力繳34分大三元幫助球隊擊敗暴龍。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕籃網在今天包含「大鬍子」哈登（James Harden）在內共6人觸發健康安全協議，全隊僅8人能打，籃網靠著米爾斯（Patty Mills）的三分球幫助球隊打進延長賽，賽前原本不能打的杜蘭特（Kevin Durant）此役帶傷上陣，不僅延長賽砍下6分、全場更出賽48分鐘，拿下34分、13籃板、11助攻繳出「大三元」，幫助球隊以130：129險勝暴龍。

籃網雖然整隊缺少7人能打，但首節仍以33：32領先，第二節更打出33：24的領先，半場打完以66：56領先暴龍10分。不過第三節暴龍開起猛攻，單節在范維利特（Fred VanVleet）豪取16分帶領下，打出44：25攻勢，反以100：91領先9分。

第四節籃網在杜蘭特穿針引線，加上米爾斯的三分砲火下，於剩下4分43秒時將比數拉開到117：111，籃網6分領先，但暴龍沒有放棄，菜鳥巴恩斯（Scottie Barnes）連投進2顆三分將比數追平，特倫特（Gary Trent Jr.）再投進一顆三分超前，一波9：0攻勢讓暴龍反以3分差領先，不過籃網米爾斯在13.1秒再飆進一顆三分球幫助球隊追平，范維利特絕殺失手，兩隊進入延長賽。

米爾斯全場6顆三分球，包含第四節的追平三分，也是籃網獲勝的關鍵。（法新社）

延長賽暴龍先打出4：0的小高潮，但此時杜蘭特連得6分，攜手米爾斯打出8：0的攻勢反超比數，儘管特倫特的上籃追到剩下2分差，但杜克（David Duke Jr.）在10.3秒關鍵2罰命中將比數拉開到4分差，范維利特在5.4秒飆進3分幫助球隊追到剩1分差，米爾斯被犯規後，在罰球線投進第一球，第二罰沒進但暴龍搶下籃板後，巴恩斯絕殺未進，終場暴龍就以129：130輸球。

米爾斯與杜蘭特兩人無疑是此役獲勝關鍵，米爾斯砍進7顆三分，全場30分進帳，杜蘭特更可怕，34分、13籃板、11助攻拿下「大三元」，而先發杜克雖命中率不佳，但也有10分13籃板的表現，替補愛德華茲（Kessler Edwards）拿下17分10籃板。

暴龍方面，范維利特31分9助攻，特倫特25分5助攻3抄截，西亞卡姆（Pascal Siakam）25分6籃板，巴恩斯23分12籃板5助攻。

范維利特砍下31分仍無法帶領球隊贏球。（美聯社）

菜鳥巴恩斯第四節末連續兩顆三分助隊追平，可惜延長賽最後一擊失手。（歐新社）

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