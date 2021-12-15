NBA》榮登史上最強三分球王 一張圖看懂柯瑞三分有多狂

柯瑞正式登頂三分球王。（法新社）





〔體育中心／綜合報導〕勇士「萌神」柯瑞（Stephen Curry）今天在首節就投進2顆三分球，將自己的三分球總數推至2974，正式登基成為歷史三分球王，「Sportingnews」記者亞當斯（Micah Adams）也點出這位史上最佳射手外線能力有多可怕。

Steph Curry, take a bow. pic.twitter.com/ImZAVK38oT — Micah Adams （@MicahAdams13） December 15, 2021

從此圖可以看出柯瑞多項三分記錄名列史上第一，並且高出破記錄前好一大截。他在2015-16球季共投進402顆三分，比過去「雷槍」艾倫（Ray Allen）269顆硬是多了超過130顆。生涯共7個球季三分總數排名所有球員第1，並有703顆三分球是在超過27英呎以上投進、曾22度單場投進10顆三分球，他也是聯盟史上唯一一位能在單季每場球賽平均投進5記三分球的球員。

請繼續往下閱讀...

柯瑞今天可謂雙喜臨門，不僅榮膺史上三分球王殊榮，他也以22分包含5記三分命中，帶領球隊在客場擊敗尼克，並在「大嘴」米勒（Reggie Miller）、艾倫等傳奇射手面前寫下歷史新的一頁。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法