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NBA》前役轟51分、今繳34分大三元 杜蘭特創隊史首見紀錄

2021/12/15 14:04

杜蘭特帶傷上陣，繳出34分大三元幫助球隊擊敗暴龍。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕由於籃網共有7人因觸發健康安全協議不能出戰今日與暴龍的比賽，原本高掛免戰牌的當家一哥杜蘭特（Kevin Durant）只好帶傷上陣，杜蘭特今天出賽48分鐘，繳出34分大三元數據，率隊以131：129於延長賽擊敗暴龍。

杜蘭特今天面對暴龍繳出34分、13籃板和11助攻的大三元成績單，而他前役對戰活塞攻下本季新高的51分，他成為籃網隊史首位前役攻下50分以上，下場比賽繳出30分大三元的球員，NBA歷史上一次達成這項壯舉的是2019-2020賽季的拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）。

杜蘭特賽後受訪時表示，自己雖然右腳踝痠痛，但還是能繼續比賽，對於隊友不能出賽感到難過，他希望大家都能上場，而他也稱讚今天頂替出賽的年輕小將們，「能和這些年輕人一起打球，我感到非常驕傲，能在這裡真的是太棒了。」

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