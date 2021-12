NBA》前役轟51分、今繳34分大三元 杜蘭特創隊史首見紀錄

杜蘭特帶傷上陣,繳出34分大三元幫助球隊擊敗暴龍。(法新社)





〔體育中心/綜合報導〕由於籃網共有7人因觸發健康安全協議不能出戰今日與暴龍的比賽,原本高掛免戰牌的當家一哥杜蘭特(Kevin Durant)只好帶傷上陣,杜蘭特今天出賽48分鐘,繳出34分大三元數據,率隊以131:129於延長賽擊敗暴龍。

杜蘭特今天面對暴龍繳出34分、13籃板和11助攻的大三元成績單,而他前役對戰活塞攻下本季新高的51分,他成為籃網隊史首位前役攻下50分以上,下場比賽繳出30分大三元的球員,NBA歷史上一次達成這項壯舉的是2019-2020賽季的拓荒者球星里拉德(Damian Lillard)。

杜蘭特賽後受訪時表示,自己雖然右腳踝痠痛,但還是能繼續比賽,對於隊友不能出賽感到難過,他希望大家都能上場,而他也稱讚今天頂替出賽的年輕小將們,「能和這些年輕人一起打球,我感到非常驕傲,能在這裡真的是太棒了。」

Kevin Durant is the 1st player in the Nets NBA history (since 1976-77) to record a 50-point game and a triple-double in consecutive games.



Durant is the first player to do that for any team since Damian Lillard in the 2019-20 season (Jan. 26-29, 2020).



(h/t @EliasSports) pic.twitter.com/cHjNdiTmFZ