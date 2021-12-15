NBA》柯瑞破紀錄三分是威金斯傳的！ D.格林控訴：他從不傳球

柯瑞打破NBA歷史三分球紀錄。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊柯瑞（Stephen Curry）今天在麥迪遜花園廣場，首節就投進生涯第2974顆三分球，成為NBA史上投進最多三分球的選手，而助攻給他，一同攜手締造歷史的威金斯（Andrew Wiggins）也在賽後還原當時的場景。

柯瑞在首節7分33秒接獲威金斯的助攻，改寫NBA歷史紀錄，賽後D.格林（Draymond Green），這位柯瑞生涯最多三分助攻的球員，被問到破紀錄的助攻不是他所傳出時說道：「威金斯除了那個play以外從來不傳球的，從來不。」

請繼續往下閱讀...

威金斯隨後也在記者會上笑著回應了D.格林的這項指控：「那個play嗎？那的確是進攻為優先，但我看到Steph有一點小空檔，然後有機會創造歷史...所以我就傳出去，他也投進那顆球了。」

柯瑞今天單場投進5顆三分球拿下22分，也將紀錄提升到2977顆，本季只要沒有受傷，勢必能夠成為NBA歷史上第一位生涯投進3000顆三分球的球員。

The shot that made history broken down.



Draymond Green: "Wiggins never passes out of that play."



Andrew Wiggins: "That play? It's a bucket first. But I saw Steph with a little bit of space and a chance to make history..."

<br@anthonyVslater pic.twitter.com/EJegv6ciu9 — The Athletic （@TheAthletic） December 15, 2021

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法