NBA》柯瑞破紀錄三分是威金斯傳的！ D.格林控訴：他從不傳球

〔體育中心/綜合報導〕勇士隊柯瑞(Stephen Curry)今天在麥迪遜花園廣場,首節就投進生涯第2974顆三分球,成為NBA史上投進最多三分球的選手,而助攻給他,一同攜手締造歷史的威金斯(Andrew Wiggins)也在賽後還原當時的場景。

柯瑞在首節7分33秒接獲威金斯的助攻,改寫NBA歷史紀錄,賽後D.格林(Draymond Green),這位柯瑞生涯最多三分助攻的球員,被問到破紀錄的助攻不是他所傳出時說道:「威金斯除了那個play以外從來不傳球的,從來不。」

威金斯隨後也在記者會上笑著回應了D.格林的這項指控:「那個play嗎?那的確是進攻為優先,但我看到Steph有一點小空檔,然後有機會創造歷史...所以我就傳出去,他也投進那顆球了。」

柯瑞今天單場投進5顆三分球拿下22分,也將紀錄提升到2977顆,本季只要沒有受傷,勢必能夠成為NBA歷史上第一位生涯投進3000顆三分球的球員。

