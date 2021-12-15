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NBA》保羅攜手艾頓寫7年首次紀錄 拓荒者罰球失靈苦吞6連敗

2021/12/15 14:23

太陽隊保羅第四節投進追平跳投，讓比賽進入延長賽。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕太陽今日作客波特蘭，拓荒者在末節關鍵4罰只中2，結果被太陽保羅（Chris Paul）的精準中距離將比賽逼進延長賽，最後太陽更在延長賽以111：107拿下勝利，輸球的拓荒者苦吞近期6連敗。

太陽此役迎回狀元郎艾頓（Deandre Ayton），首節太陽就打出32：21的攻勢領先，第二節拓荒者追回5分，半場打完49：43由太陽領先。第三節太陽雖然持續保有領先，不過到末段拓荒者靠卡文頓（Robert Covington）連續兩顆三分長射打出11：0的攻勢，一口氣在三節打完以75：73超前太陽2分。

第四節兩隊互有領先，太陽靠保羅在40.5秒的14呎跳投追平比數，諾基奇（Jusuf Nurkic）在32.0秒兩罰1中幫助球隊取得1分領先，接著N.鮑威爾（Norman Powell）再度獲得2罰，不過也僅1中，拓荒者在22.1秒以2分領先太陽，此時保羅跳了出來，在8.1秒時投進11呎後仰跳投追平比數，艾頓也在下波拓荒者進攻時迫使里拉德失誤，兩隊進入延長賽。

延長賽太陽進攻回穩，在艾頓於1分46秒進球後取得109：106領先3分，拓荒者在11.9秒時里拉德被犯規獲得2罰，但他卻僅投進1球，將比分追到107：109，接下來太陽佩恩（Cameron Payne）被犯規後兩罰全進拉開到4分差，里拉德（Damian Lillard）4.3搶投大號三分沒進，最終拓荒者就以4分差落敗，苦吞近期6連敗，太陽則拿下近4戰的第3勝。

太陽艾頓今天回歸就拿下28分13籃板，保羅24分14助攻8籃板，兩人的搭配更寫下紀錄，保羅今天有9次助攻是傳給艾頓，是自2014年後傳給單一隊友的最高紀錄，而28分則是艾頓本季新高，同時也是自2020年2月以來的最高得分。

艾頓拿下本季新高28分。（USA TODAY Sports）

太陽板凳出發的佩恩17分5助攻、C.強森（Cameron Johnson）12分8籃板；拓荒者里拉德雖然拿下31分，但三分球16投5中，N.鮑威爾23分6籃板、諾基奇17分13籃板。

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