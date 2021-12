NBA》保羅攜手艾頓寫7年首次紀錄 拓荒者罰球失靈苦吞6連敗

太陽隊保羅第四節投進追平跳投,讓比賽進入延長賽。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕太陽今日作客波特蘭,拓荒者在末節關鍵4罰只中2,結果被太陽保羅(Chris Paul)的精準中距離將比賽逼進延長賽,最後太陽更在延長賽以111:107拿下勝利,輸球的拓荒者苦吞近期6連敗。

太陽此役迎回狀元郎艾頓(Deandre Ayton),首節太陽就打出32:21的攻勢領先,第二節拓荒者追回5分,半場打完49:43由太陽領先。第三節太陽雖然持續保有領先,不過到末段拓荒者靠卡文頓(Robert Covington)連續兩顆三分長射打出11:0的攻勢,一口氣在三節打完以75:73超前太陽2分。

Dame drives and kicks. Covington cashes it at the 11-0 @trailblazers run to take the lead entering the 4th quarter on TNT! pic.twitter.com/5Kd88YcfTs

第四節兩隊互有領先,太陽靠保羅在40.5秒的14呎跳投追平比數,諾基奇(Jusuf Nurkic)在32.0秒兩罰1中幫助球隊取得1分領先,接著N.鮑威爾(Norman Powell)再度獲得2罰,不過也僅1中,拓荒者在22.1秒以2分領先太陽,此時保羅跳了出來,在8.1秒時投進11呎後仰跳投追平比數,艾頓也在下波拓荒者進攻時迫使里拉德失誤,兩隊進入延長賽。

Chris Paul gets to his spot, rises and connects to force overtime!



He enters the extra period with 22 points and 14 dimes on TNTpic.twitter.com/3avgIhM77i