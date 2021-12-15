T1》高雄海神主場週末登場 歌王蛋堡、高雄嘻哈全明星開唱

高雄嘻哈全明星這週在主場獻唱。（高雄海神提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕高雄全家海神職業籃球隊開季將士用命獲得2連勝，挾此氣勢本週末回到高雄巨蛋，除了要將2場勝利獻給進場與在螢幕前支持的球迷，特別安排主場開幕週賽後演出陣容，由金曲歌王杜振熙 a.k.a. 蛋堡 a.k.a. Soft Lipa以及高雄嘻哈全明星，賽後分別獻上音樂饗宴，並邀請高雄市大家長市長陳其邁蒞臨，為高雄在地職籃球隊開出歷史性一球。

高雄全家海神隊成功以客場2連勝作為 T1 元年好的開始，而比戰績與帳面數據大家更專注於遵從教練喬伊斯的指導，讓球隊文化凝聚成形，打出開季口號 #我雄海派 般的拚戰球風，接著12月18日主場再逢新北中信特攻隊，19日首度遭遇台中葳格太陽隊，將拿出 WE THE SOUTH 信念，期許能打出讓港都驕傲的比賽內容。

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高雄全家海神場上拚戰的最強後盾就是所有神隊友的應援，主場開幕周現場持票入場即可獲得女海神彩繪手舉牌與全家便利商店準備的滿餡麵包加油手幅，VIP/1S/1A再加贈 AQUAS主題方巾，結合玉山銀行加碼喵喵加油棒800支，還有離場好禮小熊軟糖，期待大家能在高雄巨蛋擁有難忘體驗。

打造台灣職籃嘻哈盛宴，高雄全家海神隊重磅邀請「任性的人」品牌主理人暨金曲歌王杜振熙 a.k.a. 蛋堡 a.k.a. Soft Lipa壓軸開唱，結合籃球、音樂、潮流，獻上專屬港都球迷的饒舌詩篇。

蛋堡將到海神主場週獻唱。（高雄海神提供）

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