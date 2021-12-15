PLG》饒舌暖男HowZ跨界創作 桃園領航猿全新主題曲

桃園領航猿將在18日舉行開幕戰。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕桃園領航猿主題曲「破曉 （桃園領航猿主題版）」，取自年度口號「Rising」意涵，邀請饒舌暖男HowZ以全饒舌詮釋，歌詞融合領航猿航空意象、橙客與籃球元素，提供全新視聽體驗，並於12/18開幕戰首次演唱，由HowZ帶領大家一同感受饒舌熱血，就要橙客們一起「唱起來」、「嗨起來」、「玩起來」！

饒舌暖男HowZ首次為球隊量身訂做歌曲，「破曉」創作概念象徵第一道曙光開端，期盼帶來希望，與領航猿第二季年度口號「Rising」不謀而合，整備完成的領航猿，新賽季已準備「Rising」，爆發「起來」，承載橙客們的冠軍希望，一同起飛；此次創作過程中，HowZ特別放入橙客、航班、球隊口號等用詞，讓「破曉-領航版」更加完整，他認為「這次的合作，是個有趣的創作經驗，希望橙客們會喜歡這首歌。」12/18賽後，HowZ將於球場首次演唱主題曲，帶領橙客一起「唱起來」，壓軸更由超人氣樂團宇宙人登場，帶領橙客「一起去跑步」遇見「藍色的你」，隨著輕鬆搖滾的音樂，一同航向宇宙「嗨起來」。

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12/18及19桃園領航猿主場兩日，多樣活動邀請橙客一起「玩起來」，闖關完成可獲得全猿集合聖誕明信片，只送不賣等你來蒐集，登機橙客也有機會獲得領航小禮，限量領航猿專屬口罩、Rising主視覺海報讓你拿；此外全新航站購物中心推出Rising主題球衣與客場球衣首賣，為迎接聖誕更推出桃園領航猿X亨利書書聯名驚喜盒，新球季就是要讓橙客生活充滿猿氣！12/19賽後加碼，由隊長陳冠全領軍七名球員施晉堯、林耀宗、黃泓瀚、盧峻翔、陳昱瑞、吳家駿、關達祐出席Rising簽名會，於場外與橙客們相見；航班起飛前，橙客們別忘了穿起最新飛型穿搭，跟著桃園領航猿TYP-02班機一同「Rising」起來。

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