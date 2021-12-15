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NBA》想達成無人能及紀錄 柯瑞：現在可稱自己是史上最佳射手

2021/12/15 15:17

〔體育中心／綜合報導〕在聯盟兩大退役傳奇射手米勒（Reggie Miller）和艾倫（Ray Allen）的見證下，勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）今天投進生涯第2974顆三分球，成功加冕三分球王。柯瑞賽後開心表示，終於可以稱自己是史上最偉大的射手了。

柯瑞今天對戰尼克首節飆進2顆三分球，生涯累積2974顆三分球超越了「雷槍」艾倫，成為史上三分球命中數最多的球員，柯瑞只花了789場就達成這項壯舉，而他今天飆進5顆三分球攻下22分，以2977顆三分球繼續堆高屬於自己的障礙。

米勒和艾倫賽後送給柯瑞一件背面印有「2974」的勇士球衣，柯瑞賽後受訪時表示，自己非常尊敬米勒和艾倫，他們是神射手的標竿，「我為我的成就感到自豪，這是一個很特別的時刻，令我終生難忘，希望我能締造沒有人達成的紀錄。」

「在打破艾倫紀錄之前，我從未想過稱自己是史上最偉大的射手，不過如今我可以說出口了，我得到了這項頭銜了。」柯瑞開心說道。

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