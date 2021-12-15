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NBA》史上最強三分球王加冕 柯瑞、詹皇等球星有話說

2021/12/15 15:16

柯瑞。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕柯瑞（Stephen Curry）如願締造歷史紀錄，生涯僅用789場、砍進2977個三分球，越越「雷槍」艾倫（Ray Allen）成為NBA史上最強的三分球王，率隊踢館尼克的「勇士一哥」賽後開心地說：「打破紀錄之前，我從沒想過自己是史上最佳射手，但現在可以說，我終於辦到了！」

現年33歲的柯瑞不只外線神準，而且三分線進球效率極高，除了較老前輩艾倫1300場還快了511場，年底前可望持續堆高障礙，率先突破3千關卡。 來到曾締造單場54分紀錄的麥迪遜廣場花園，柯瑞臨場沒有手軟，先在首節10分56秒快攻轟進特大號三分，追平艾倫後再接再厲，7分33秒45度角接獲傳球，破歴史紀錄的第2974記三分彈進網，比賽為之暫停，柯瑞在爆滿客場球迷歡呼聲中，與教練、隊友擁抱致意，並把這顆球送給父親老柯瑞（Dell Curry），賽後他說：「今天尼克主場氛圍非常特別，我感覺就像在家中打球。」　　

湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）英雄相惜，在推特發文恭賀亦敵亦友的可敬對手：「才剛抵達達拉斯，就看到柯瑞破紀錄，更令人興奮的是，還是在麥迪遜廣場花園球場。恭喜你了兄弟，太不可思議！」至於柯瑞的弟弟小柯瑞（Seth Curry）也以血濃於水的大哥為榮：「官方認證的三分球之神！」

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