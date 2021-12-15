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網球》球迷集氣！謝淑薇進入WTA年度好球決選名單

2021/12/15 16:10

謝淑薇。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕 年終歲末西線無戰事，謝淑薇已在「WTA（職業女網總會）年度好球票選（WTA Shot of the Year Vote）初選脫穎而出，官網決選活動得與羅馬尼亞前世界球后哈勒普（Simona Halep）正面對決，球迷朋友集氣隔空加油，同時積極上網投票，用實際行動表達支持。

WTA年度好球票選持續進行中，「台灣一姊」謝淑薇今年1月阿布達比女單首輪大爆冷門，3：6、6：3、7：6（7：3）逆轉勝2019年法網亞軍的捷克第8種子萬卓索娃（Marketa Vondrousova），場中一記長抽短切的精彩演出，獲得各界熱烈迴響、已從上半年票選脫穎而出，官網決選投票將與哈勒普10月克盧日納波卡站32強的好球一較高下，日前小薇也在臉書粉專號召球迷：「哪一個是你的心頭好呢？！快來投票吧（要投給誰我就不明說了，你們自己看著辦就好）。

謝淑薇今年單、雙打都有斬獲，開季就在澳洲公開賽寫下驚奇，生涯首次殺進大滿貫賽女單8強；女雙她則與比利時最佳拍檔梅騰絲（Elise Mertens）聯手贏得溫布頓錦標賽、印地安泉雙料金盃，小薇還繼2013、2014、2019和2020年後，生涯第5度入圍年度最佳雙打名單，儘管無緣得獎，仍備受肯定。

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