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體育 籃球 NBA

NBA》小波爾完成隔離 歸隊時程待定

2021/12/15 17:51

小波爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今黃蜂官方宣布，因觸發健康安全協議的「球三弟」小波爾（LaMelo Ball）已完成隔離，並將到發展聯盟進行體能恢復訓練。至於何時能歸隊仍待定，可能是在黃蜂接下來的6場客隊之旅中。

上週黃蜂陸續有5位球員必須接受隔離，然而在過去5場比賽中，隊上的M.布里吉斯（Miles Bridges）、烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）和海沃德（Gordon Hayward）扛起重擔，在與七六人的2次戰役中都緊咬比數，展現韌性，激戰到決勝節才分出高下，於逆境中收下2勝3敗的戰績。

小波爾本季出賽24場，場均20.1分、8.3次助攻、7.7個籃板和1.9次抄截。

近期新冠肺炎新型變異株Omicron來勢洶洶，而NBA災情更是不斷。據統計，截至美國時間14日，本季已有51位球員觸發健康安全協議，當中有36位球員更是在近2周遭匡列，包括「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）、「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）等球星都難逃疫情侵襲。

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