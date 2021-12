NBA》小波爾完成隔離 歸隊時程待定

小波爾。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕今黃蜂官方宣布,因觸發健康安全協議的「球三弟」小波爾(LaMelo Ball)已完成隔離,並將到發展聯盟進行體能恢復訓練。至於何時能歸隊仍待定,可能是在黃蜂接下來的6場客隊之旅中。

上週黃蜂陸續有5位球員必須接受隔離,然而在過去5場比賽中,隊上的M.布里吉斯(Miles Bridges)、烏布瑞(Kelly Oubre Jr.)和海沃德(Gordon Hayward)扛起重擔,在與七六人的2次戰役中都緊咬比數,展現韌性,激戰到決勝節才分出高下,於逆境中收下2勝3敗的戰績。

小波爾本季出賽24場,場均20.1分、8.3次助攻、7.7個籃板和1.9次抄截。

近期新冠肺炎新型變異株Omicron來勢洶洶,而NBA災情更是不斷。據統計,截至美國時間14日,本季已有51位球員觸發健康安全協議,當中有36位球員更是在近2周遭匡列,包括「魔獸」豪爾德(Dwight Howard)、「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)等球星都難逃疫情侵襲。

OFFICIAL: LaMelo Ball has been cleared from the NBA’s Health and Safety Protocols and has been assigned to the @greensboroswarm for a conditioning and rehab assignment. Ball will join Jalen McDaniels and Mason Plumlee at practice with the Greensboro Swarm today.#AllFly pic.twitter.com/Ojup89lx59