日職》宮城大彌奪新人王 明年3月想挑戰台灣隊

〔記者龔乃玠／台北報導〕歐力士宮城大彌今天以壓倒性票數奪下洋聯新人王，明年3月他有機會在台日交流賽對上台灣隊，若成真將是繼2019年U18世界盃以來，再次對上台灣隊；央聯新人王則是曾經在台灣打過冬季聯盟的廣島終結者栗林良吏。

宮城大彌今年出賽23場比賽，戰績13勝4敗，防禦率只有2.51，對歐力士爭霸洋聯有很大的貢獻，今在有效票數286張中，獲得高達255票，壓倒性勝出。

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宮城大彌在U18世界盃曾經對上我國，當時他投4.2局就失3分，比賽因雨提前裁定台灣隊以3：1擊敗日本，讓宮城大彌吞下敗投，但他進入職業有飛躍性成長，年僅20歲就拿到新人王。

先前栗山英樹確定上任日本隊監督，宮城大彌就說，很希望能夠加入代表隊出征明年3月5-6日對上台灣的比賽，在U15和U18都入選過日本隊的他說，「如果可以的話，我想投投看（台日交流賽），能夠體驗頂級水準的國際賽，沒有比這個很好的經驗。」

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