晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》宮城大彌奪新人王 明年3月想挑戰台灣隊

2021/12/15 17:47

〔記者龔乃玠／台北報導〕歐力士宮城大彌今天以壓倒性票數奪下洋聯新人王，明年3月他有機會在台日交流賽對上台灣隊，若成真將是繼2019年U18世界盃以來，再次對上台灣隊；央聯新人王則是曾經在台灣打過冬季聯盟的廣島終結者栗林良吏。

宮城大彌今年出賽23場比賽，戰績13勝4敗，防禦率只有2.51，對歐力士爭霸洋聯有很大的貢獻，今在有效票數286張中，獲得高達255票，壓倒性勝出。

宮城大彌在U18世界盃曾經對上我國，當時他投4.2局就失3分，比賽因雨提前裁定台灣隊以3：1擊敗日本，讓宮城大彌吞下敗投，但他進入職業有飛躍性成長，年僅20歲就拿到新人王。

先前栗山英樹確定上任日本隊監督，宮城大彌就說，很希望能夠加入代表隊出征明年3月5-6日對上台灣的比賽，在U15和U18都入選過日本隊的他說，「如果可以的話，我想投投看（台日交流賽），能夠體驗頂級水準的國際賽，沒有比這個很好的經驗。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。