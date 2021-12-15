MLB》小熊牛棚三巨頭季中瓦解 霍伊爾明年有望成關鍵戰力

霍伊爾。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕小熊後援投手霍伊爾（Codi Heuer）去年7月才升上大聯盟，今年參與完整賽季。在小熊試圖重振牛棚戰力的同時，霍伊爾也被點名為明年後段牛棚的關鍵後援投手之一。

今年賽季，小熊仍以牛棚為最大優勢，並由金布瑞（Craig Kimbrel）、夏芬（Andrew Chafin）、泰普拉（Ryan Tepera）組成三巨頭，這個組合卻在交易截止日後瓦解。

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當時小熊在金布瑞交易中換來的其中一名球員就是霍伊爾，他在大聯盟首年表現令人驚艷，為白襪牛棚增添深度，今年上半季表現起伏、防禦率5.12，下半季他為小熊出賽25場，拿下2次救援成功，防禦率為3.14，狀態確實有所提升。

球季結束後，小熊明年牛棚戰力的藍圖中將加入威克（Rowan Wick）與今年入選農場十大左投的馬奎茲（Brailyn Marquez），霍伊爾也將成為其中之一。霍伊爾說：「我們有很多很棒的武器，賽季開打後會很有趣。」

小熊投手教練哈特維（Tommy Hottovy）曾在今年8月稱讚霍伊爾：「他的風度很棒、非常冷靜。他喜歡在關鍵時刻投球，而且毫不畏懼，他具備的素質足以成為我們後段牛棚的長久球員。」

霍伊爾則在2021賽季的最後幾週曾說過：「我認為未來的我能夠在牛棚中扮演重要角色，這也是我唯一喜歡的方式。希望能發揮一點領導作用，在牛棚做大事。」

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