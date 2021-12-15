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中職》「十年一刻」封王感謝季加開！衛冕軍和象迷相約南港見

2021/12/15 18:57

兄弟加開封王感謝季。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟12日在主場所在地台中舉辦封王遊行，「百萬象迷」夾道歡迎。有感於象迷熱情，領隊劉志威當場加碼，宣布將於12月19日在台北南港中信總部舉辦簽名會。今天中信兄弟球團公布活動相關資訊，邀球迷來共襄盛舉。

其中，今稍早宣布不在60人名單中的林智勝和王勝偉，林智勝因原棒協會長身分須舉辦關懷盃活動，不會到場，王勝偉則預計將現身簽名會。

封王遊行後的簽名會上，李振昌和詹子賢兩位球星因剛動完骨刺手術，為保護傷處癒合，僅和球迷擊拳而不能簽名，19日簽名會，兩人雖會現身，但預計也不進行簽名。

相關資訊如下：

【十年一刻】2021中信兄弟封王南港感謝祭✘買「封王福箱」免費參加簽名會！

12/19（日）活動當天除了簽名會之外，還有攤位闖關活動！

兄弟姐妹們將擔任一日店長、關主，與球迷朋友們近距離互動

為回饋中信兄弟廣大球迷

此次推出「封王福箱」（限量300箱），福箱內含價值3,000到5,000元不等的周邊商品～

只要購買「封王福箱」的球迷，即可參加12/19（日）【十年一刻】2021中信兄弟封王南港感謝祭簽名會！

簽名會分為上半場及下半場，將會有不同的球員、女孩出席～

請於購買福箱時選擇您要參加的場次，恕不接受更換場次哦！

＝＝＝＝＝＝封王福箱報名及注意事項＝＝＝＝＝＝

⚠️販售資訊：每箱售價2,000元，限量300箱。

⚠️福箱內含三張空白2021總冠軍封王簽名板及市值3,000元到5,000元不等之商品，內容物及尺寸隨機置入恕不接受更換。

⚠️販售時間：12/16（四）中午12:00起至12/18（六）12:00或售完為止。

⚠️封王福箱限量300箱，將依簽名會分為上半場及下半場。

⚠️下上半場各限額150名。

⚠️每人限購乙箱。

⚠️領取時間：12/19（日）11:00起至13:30止於中信金融園區A棟「封王福箱領取處」，領取福箱時將發放簽名會號碼牌，逾時不候。

⚠️購買網址：https://www.brothers.tw/club_join_event.php

⚠️活動報名需於12小時內繳費完成才算報名成功，逾期未繳費者將取消報名資格，成功繳費後恕無法以任何理由要求退費。

⚠️活動當日請攜帶「身份證」供現場工作人員驗證，如經查證非報名本人，中信兄弟球團有權拒絕進場，且不退還費用。

⚠️此商品恕不接受2021中信兄弟會員Fans Club及中信兄弟聯名卡折扣。

⚠️中信兄弟球團保有活動最終解釋之權利。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝簽名會資訊＝＝＝＝＝＝＝＝＝

⚠️需先於中信兄弟官網購買封王福箱，方可參加簽名會。

【上半場簽名會】

✨時間：12/19（日）14:30

✨出席球星：林威助、王威晨、張志強、陳子豪、岳東華、高宇杰、鄭凱文、呂彥青、蔡齊哲、廖乙忠、陳琥、王勝偉、李振昌

✨出席PS女孩：短今、妮可、晴兒

【下半場簽名會】

✨時間：12/19（日）15:30

✨出席球星：周思齊、陳文杰、李聖裕、岳政華、江坤宇、許基宏、陳偉漢、陳家駒、黃鈞聲、吳俊偉、謝榮豪、吳哲源、官大元、詹子賢

✨出席PS女孩：Julie、波波、白白

【注意事項】

⚠️每位教練、選手、PS女孩，面對單一位球迷，限簽一樣中信兄弟球團或PS商品。

⚠️此活動限報名本人參加，恕無法攜伴。

⚠️簽名會依序排隊前進簽名，請勿插隊及返回簽名。

⚠️限簽「中信兄弟官方商品」，不包括加油道具、球員卡、贈品（含會員贈品）。

⚠️簽名不開放屬名與合影。

⚠️違反規定者，將當場取消簽名資格。

⚠️若有未盡事宜，將於現場另行公告。

⚠️請特別留意⚠️

詹子賢及李振昌因進行手術復原中，不開放簽名，僅開放擊拳。

⚠️中信兄弟球團保有活動最終解釋之權利。

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