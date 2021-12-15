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足球》難敵心臟疾病 巴薩前鋒阿奎羅含淚宣布退休

2021/12/15 21:19

〔體育中心／綜合報導〕巴塞隆納前鋒阿奎羅（Sergio Aguero）於稍早舉行的記者會上宣布，因被診斷患有心臟疾病，要為自己18年的職業生涯劃上句號，33歲的阿根廷好手正式告別球場。

「我決定要停止踢足球了。」阿奎羅哭著說道。「這是一個非常艱困的時刻，但我決定坦然面對。」

阿奎羅於10月30日對上阿拉維斯的比賽中，出現胸痛及呼吸困難的症狀後便被送往醫院。事後，官方公布阿奎羅有心律不整問題，他也自此缺席至今。為了身體健康，阿奎羅也聽取醫生的建言，「醫生告訴我最好是別再踢了，所以我就在10天前做出這項決定。」

「我為自己的職業感到驕傲，我想成為職業球員，而這就像夢想成真般，我從沒像過能到歐洲踢球。」阿奎羅說道。

阿奎羅效力曼城10年間，為球隊奪得5次英超聯賽冠軍，6次拿下聯賽盃，1次登頂足總盃。

阿奎羅。（資料照，路透社）

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