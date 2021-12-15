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NBA》最能威脅三分球王的男人 柯瑞欽點是他

2021/12/15 20:41

柯瑞。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「萌神」柯瑞（Stephen Curry）僅用789場、砍進2977個三分球，已越越「雷槍」艾倫（Ray Allen），榮膺NBA史上最強的三分球之王，勇士一哥先前上節目受訪時，曾列出4名最有機會挑戰他的現役射手，其中NBA生涯三分球榜坐四望三的「大鬍子」哈登（James Harden）確實來勢洶洶，但專家卻有不同看法。

柯瑞欽點的四大射手，包括哈登、「小里飛刀」里拉德（Damian Lillard）、K.湯普森（Klay Thompson）、 希爾德（Buddy Hield），其中僅哈登與里拉德，已躋身聯盟史上三分球排行榜十大，前者2509球、後者2019球。美媒《ESPN》數據專家佩爾頓（Kevin Pelton）推算分析，現役當中最具威脅性的哈登，確實擁有兩大關鍵優勢，首先他比33歲的柯瑞小了17個月，而且單一賽季從未因傷缺席逾28場，使得這位左撇子目前累積三分球數，相較柯瑞同齡時期的2459球還要多，並可望趕在明年2月明星賽前，超越「大嘴」米勒（Reggie Miller）的2560球，更上層樓來到第3席，順勢朝下個目標艾倫發起衝擊。　　

只是佩爾頓也指出，這不代表哈登最終能趕上柯瑞。尤其「大鬍子」加盟東岸籃網後，為扛起後場供輸重任，個人單打火力明顯下滑，場均僅2.6個三分球，還不及柯瑞本季場均5.4的一半。此外，哈登的續航力也是隱憂，畢竟他已受腿傷困擾，就算能在39歲前、參與約85％賽事，估計帳面上與高效能的柯瑞相較，仍會少了將近800個三分彈。

哈登。（資料照，法新社）

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