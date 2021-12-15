NBA》K湯缺席柯瑞紀錄之夜 D.格林遺憾：沒他就不完整了

「浪花兄弟」柯瑞和湯普森。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）今早投進生涯第2974顆三分球，超越傳奇射手「雷槍」艾倫（Ray Allen）的紀錄，成為NBA史上的三分球王。柯瑞的家人、艾倫本人與許多名人都來到麥迪遜廣場花園見證歷史性的一刻，唯獨柯瑞的「浪花兄弟」夥伴K.湯普森（Klay Thompson）仍在G聯盟持續康復，因而缺席，讓隊友D.格林（Draymond Green）感到相當遺憾。

D.格林在今天賽後表示，對他來說，湯普森沒有在球場裡一同享受這個紀念性的時刻，感覺就不完整了，「每一次在麥迪遜廣場花園打球，都是很特別的，今天你在這裡打破歷史記錄，則又帶出了新的高度和完全不同的水準。我們當然都希望可以快點達到目標，但我認為世界上沒有其他地方比麥迪遜廣場花園更適合的了。對我來說，唯一的缺憾就是湯普森不在，在我們來到這裡的旅途中，他也是其中的重要人物。除了這件事，今天對這位特別的人來說，仍是一個非常特別的夜晚，很高興能成為參與其中的一員。」

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許多NBA球員在社群上祝賀柯瑞，但截至目前，湯普森還沒有在Twitter或Instagram上發布任何貼文。

賽後記者會上，柯瑞被問到是否有收到他的後衛搭擋的消息，他回覆：「我還沒看手機，但它現在確實在我的口袋裡一直響。湯普森的球衣還在我隔壁的更衣室裡，等回去之後再一起慶祝也很好，然後希望也能趕快慶祝他的回歸。」

湯普森在2020年季後賽左膝十字韌帶受傷，上個賽季又因阿基里斯腱撕裂導致整季報銷，經過治療後，近期終於能夠參與球隊的訓練。上週湯普森與中鋒威斯曼（James Wiseman）被分到G聯盟的聖克魯斯勇士隊進行練習，但實際歸隊時間目前尚不清楚。

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