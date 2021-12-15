CBA》疫情衝擊！第2階段集中長春 陳盈駿等台將北征

陳盈駿。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續肆虐，中國職籃CBA2021-22賽季第2階段又受衝擊，官方宣告原定在浙江諸暨舉行的第2階段部分賽事，因疫情影響將全部集中吉林長春進行，甚至是否如期在12月25日重燃戰火都有待觀察，至於陳盈駿、劉錚、林韋翰等三名旅外台將，也得跟著球隊移師北方。

例行賽第2階段原定雙賽區，其中長春市體育館共10隊角逐，包括美籍台裔林書豪所屬的北京首鋼、廣東宏遠、深圳新世紀、福建潯興、天津榮鋼、遼寧瀋陽三生、浙江廣廈、吉林九台農商行、山西國投、南京同曦。如今諸暨賽區已經取消，陳盈駿所屬的廣州龍獅、劉錚所屬的上海大鯊魚、林韋翰所屬青島國信海天，以及山東高速、新疆廣匯、北京控股、寧波富邦、浙江稠州、四川金強、江蘇肯帝亞等隊，確定都得揮軍北征。

請繼續往下閱讀...

依CBA先前排定計劃，耶誕節當天分別於諸暨和長春兩地，南北同時開戰，但如今浙江疫情生變，賽會當局與長春市政府以及相關單位溝通協調後，決定把第2階段的所有賽程，全部安排在當地賽區統一進行，由於所有20支球隊採集中賽會制，高規格防疫控管下，開賽時間也可能生變。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法