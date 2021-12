戴資穎拚世錦賽8強門票 今日賽事預告與轉播

戴資穎。(Badminton Photo提供)

早安!自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播!

今BWF世界羽球錦標賽,世界球后戴資穎將對上蘇格蘭選手吉爾莫(Kirsty Gilmour)來爭取8強門票。雙方過往4度碰頭,而最終都是由小戴收下勝利。大家一起鎖定轉播,為我國好手加油打氣囉!

NBA有2場轉播賽事,第一場湖人對上獨行俠,湖人近日陷入疫情危機,已經有3名球員因防疫緣故高掛免戰牌,而A.戴維斯(Anthony Davis)也因膝傷出賽成疑。至於獨行俠則是東契奇(Luka Doncic)礙於腳傷纏身,持續缺陣。此役會由哪方勝出呢?第二場灰狼對陣金塊,艾德華茲(Anthony Edwards)對決約基奇(Nikola Jokic),會擦出什麼樣的火花呢?敬請收看轉播囉!

羽球世錦賽

16:00 第五日 (上)

20:00 第五日 (中)

轉播:愛爾達體育2、3台

NBA

08:30 湖人@獨行俠 緯來體育、愛爾達體育1台

10:00 灰狼@金塊 ELEVENSPORTS1

UBA女一級二階預賽

11:00 佛光大學 vs. 臺北護大

12:30 文化大學 vs. 清華大學

14:00 臺灣師大 vs. 臺灣大學 Youtube SSUtv

15:30 世新大學 vs. 成功大學 Youtube SSUtv

17:00 臺灣體大 vs. 臺北大學 Youtube SSUtv

18:30 北市大學 vs. 臺灣科大 Youtube SSUtv

地點:世新大學

