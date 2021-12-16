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戴資穎拚世錦賽8強門票 今日賽事預告與轉播

2021/12/16 06:52

戴資穎。（Badminton Photo提供）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今BWF世界羽球錦標賽，世界球后戴資穎將對上蘇格蘭選手吉爾莫（Kirsty Gilmour）來爭取8強門票。雙方過往4度碰頭，而最終都是由小戴收下勝利。大家一起鎖定轉播，為我國好手加油打氣囉！

NBA有2場轉播賽事，第一場湖人對上獨行俠，湖人近日陷入疫情危機，已經有3名球員因防疫緣故高掛免戰牌，而A.戴維斯（Anthony Davis）也因膝傷出賽成疑。至於獨行俠則是東契奇（Luka Doncic）礙於腳傷纏身，持續缺陣。此役會由哪方勝出呢？第二場灰狼對陣金塊，艾德華茲（Anthony Edwards）對決約基奇（Nikola Jokic），會擦出什麼樣的火花呢？敬請收看轉播囉！

羽球世錦賽

16:00 第五日 （上）

20:00 第五日 （中）

轉播：愛爾達體育2、3台

NBA

08:30 湖人@獨行俠 緯來體育、愛爾達體育1台
10:00 灰狼@金塊 ELEVENSPORTS1

UBA女一級二階預賽

11:00 佛光大學 vs. 臺北護大
12:30 文化大學 vs. 清華大學
14:00 臺灣師大 vs. 臺灣大學 Youtube SSUtv
15:30 世新大學 vs. 成功大學 Youtube SSUtv
17:00 臺灣體大 vs. 臺北大學 Youtube SSUtv
18:30 北市大學 vs. 臺灣科大 Youtube SSUtv

地點：世新大學

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