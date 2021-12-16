NBA》綠衫軍前總裁找到新工作！ 安吉轉戰爵士當CEO

前綠衫軍老總管安吉將成為爵士隊的行政總裁。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕去年塞爾提克在東部季後賽首輪遭籃網淘汰後，就傳出人事大地震，62歲的籃球總裁兼總管安吉（Danny Ainge）請辭下台，結束與綠衫軍長達18年的合作關係，今有美媒爆料，安吉在相隔6個月後找到新工作，接下來他將會擔任爵士隊的行政總裁。

安吉過去曾是塞爾提克球星，退役後2003年轉任球隊管理階層，2007至08球季，他從灰狼、超音速（雷霆前身）交易來賈奈特（Kevin Garnett）、艾倫（Ray Allen），攜皮爾斯（Paul Pierce）組成「GAP連線」，幫助綠衫軍奪下總冠軍，然而近年來塞爾提克表現相當掙扎，上季不但得靠附加賽才搶到季後賽門票，還在首輪就遭籃網以4：1淘汰。

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球季結束後，安吉請辭球總裁，新任總裁則由先前的總教練史帝文斯（Brad Stevens）接任。不過今《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）撰文爆料安吉已經找到新工作，將前進猶他擔任爵士隊球隊副理事兼行政總裁，據悉安吉將負責籃球營運事務，而爵士總經理扎尼克（Justin Zanik）工作沒有變動，將繼續負責管理球隊日常運作。

「能夠進入這樣一支那麼特別的隊伍，這對我來說真的是一個很難得的機會，」安吉在受訪時告訴《ESPN》，爵士在上季例行賽繳出全聯盟最佳戰績，本季至今也以19勝7負排在西部第三。

而安吉會進入爵士管理團隊，和球隊老闆爵士老闆史密斯（Ryan Smith）有很大關係，兩人是多年好友，近期在一次高爾夫球比賽時，史密斯主動提出工作邀請，在考慮一段時間後安吉最後決定重回NBA。

「我和Ryan（史密斯）聊了許久，向彼此吐露心聲，」安吉說道，「但同時，我們對這次合作的機會都感到非常興奮。我相信，這就是接下這份工作最好的時機。」

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