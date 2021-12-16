晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

NBA》綠衫軍前總裁找到新工作！ 安吉轉戰爵士當CEO

2021/12/16 08:09

前綠衫軍老總管安吉將成為爵士隊的行政總裁。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕去年塞爾提克在東部季後賽首輪遭籃網淘汰後，就傳出人事大地震，62歲的籃球總裁兼總管安吉（Danny Ainge）請辭下台，結束與綠衫軍長達18年的合作關係，今有美媒爆料，安吉在相隔6個月後找到新工作，接下來他將會擔任爵士隊的行政總裁。

安吉過去曾是塞爾提克球星，退役後2003年轉任球隊管理階層，2007至08球季，他從灰狼、超音速（雷霆前身）交易來賈奈特（Kevin Garnett）、艾倫（Ray Allen），攜皮爾斯（Paul Pierce）組成「GAP連線」，幫助綠衫軍奪下總冠軍，然而近年來塞爾提克表現相當掙扎，上季不但得靠附加賽才搶到季後賽門票，還在首輪就遭籃網以4：1淘汰。

球季結束後，安吉請辭球總裁，新任總裁則由先前的總教練史帝文斯（Brad Stevens）接任。不過今《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）撰文爆料安吉已經找到新工作，將前進猶他擔任爵士隊球隊副理事兼行政總裁，據悉安吉將負責籃球營運事務，而爵士總經理扎尼克（Justin Zanik）工作沒有變動，將繼續負責管理球隊日常運作。

「能夠進入這樣一支那麼特別的隊伍，這對我來說真的是一個很難得的機會，」安吉在受訪時告訴《ESPN》，爵士在上季例行賽繳出全聯盟最佳戰績，本季至今也以19勝7負排在西部第三。

而安吉會進入爵士管理團隊，和球隊老闆爵士老闆史密斯（Ryan Smith）有很大關係，兩人是多年好友，近期在一次高爾夫球比賽時，史密斯主動提出工作邀請，在考慮一段時間後安吉最後決定重回NBA。

「我和Ryan（史密斯）聊了許久，向彼此吐露心聲，」安吉說道，「但同時，我們對這次合作的機會都感到非常興奮。我相信，這就是接下這份工作最好的時機。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。