日職》前海盜大物傳將轉戰日職 美媒評：東山再起機會

波蘭柯。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕前海盜大物外野手、大聯盟生涯累積96轟的波蘭柯（Gregory Polanco），在今年季末遭到球隊釋出，近期被傳出可能考慮加盟日本職棒，尋求棒球生涯的第二春。

波蘭柯曾被視為海盜隊的中興少主，在2013年入選百大新秀排行榜，在隔年一舉竄升到權威新秀媒體《棒球美國》的第10號新秀，前途看似一片光明，不過在進入大聯盟後，波蘭柯的表現一般，2018年他繳出生涯最佳表現，單季23轟、wRC+（加權得分創造值）123、勝利貢獻值（WAR，Fangraphs版本）2.5都創新高，不過也就僅止於此。

請繼續往下閱讀...

波蘭柯曾擁有高評價，但卻因為傷病與居高不下的三振率，讓他表現始終未能更上層樓，但受益於他在新秀時期獲得的頂尖評價，以及2016年與球團簽下的5年3500萬美元延長合約，讓他持續獲得上場機會，不過在生涯年後，波蘭柯的勝利貢獻值就未曾超過0，分別為-0.2、-0.7與-1.2，最終也在合約結束後遭球團放棄。

根據《ESPN》記者高梅茲（Hector Gomez）透露，波蘭柯已經非常接近與日本職棒球團簽下合約，只要通過體檢就能夠正式通過，不過他並未透露是哪支球團將簽下他。而根據先前日媒透露，巨人有可能會是想要網羅波蘭柯的球團之一。

《MLBTR》指出，若波蘭柯真的能夠在日本職棒復活，那麼他的年紀仍還算足夠年輕，只要下季能夠打出驚人表現，屆時31歲的他依舊有機會獲得大聯盟青睞，重新登上棒球最高殿堂。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法