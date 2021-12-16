NBA》疫情升溫！政府再度限制場館人數 暴龍將成本季首隊

暴龍主場。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕隨著加拿大安大略省的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻、案例上升，政府也不得不再次限制運動賽事觀眾人數，1000人以上場館容納量將控制在50%以內，屆時暴龍將成為NBA本季首支因疫情減少觀眾人數的球隊。

為因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病例數上升，以及防止新型變種病毒「Omicron」的擴散，安大略省將限制對大型運動、娛樂場館的人數，1000人以上場館規定只能容納50%人數，將於當地時間周六生效。

請繼續往下閱讀...

屆時新規定上路後暴龍也將首當其衝，根據賽程，周六暴龍將在主場加拿大航空中心迎戰勇士，另外當地的NHL球隊多倫多楓葉、渥太華參議員隊也都受該規定影響 ，楓葉的主場亦為豐業銀行體育館（前稱為加拿大航空中心）。

關於新規定，安大略省省長福特（Doug Ford）今日在記者會上坦言Omicron的散播速度相當快，針對大型室內場館祭出規定是必須，也點出這些場館的人們也經常不戴口罩。擁有暴龍及楓葉隊的楓葉體育娛樂公司也發聲明支持並將配合政府，也會加強防疫控管。

The Raptors appear poised to become the first NBA team subject to crowd reductions this season for COVID-19 reasons after Ontario announced new capacity limits going into effect for Toronto's home date Saturday with Golden State.



More NBA from me: https://t.co/A6ycVm5PUQ https://t.co/Qgqn2KoNWa — Marc Stein （@TheSteinLine） December 15, 2021

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法