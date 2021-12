NBA》疫情升溫！政府再度限制場館人數 暴龍將成本季首隊

暴龍主場。(資料照,USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕隨著加拿大安大略省的武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情嚴峻、案例上升,政府也不得不再次限制運動賽事觀眾人數,1000人以上場館容納量將控制在50%以內,屆時暴龍將成為NBA本季首支因疫情減少觀眾人數的球隊。

為因應武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)病例數上升,以及防止新型變種病毒「Omicron」的擴散,安大略省將限制對大型運動、娛樂場館的人數,1000人以上場館規定只能容納50%人數,將於當地時間周六生效。

屆時新規定上路後暴龍也將首當其衝,根據賽程,周六暴龍將在主場加拿大航空中心迎戰勇士,另外當地的NHL球隊多倫多楓葉、渥太華參議員隊也都受該規定影響 ,楓葉的主場亦為豐業銀行體育館(前稱為加拿大航空中心)。

關於新規定,安大略省省長福特(Doug Ford)今日在記者會上坦言Omicron的散播速度相當快,針對大型室內場館祭出規定是必須,也點出這些場館的人們也經常不戴口罩。擁有暴龍及楓葉隊的楓葉體育娛樂公司也發聲明支持並將配合政府,也會加強防疫控管。

