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NBA》強迫拆散東契奇與好友！ 獨行俠前主帥遭權威美媒大爆料

2021/12/16 08:36

東契奇與D.史密斯。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕據《ESPN》記者麥可馬洪（Tim MacMahon）今撰長文爆料，現任溜馬主帥卡萊爾（Rick Carlisle）先前在獨行俠執教期間，曾做出許多令東契奇（Luka Doncic）不滿的舉動，包含孤立他的好友D.史密斯（Dennis Smith Jr.）。

D.史密斯是2017年選秀梯次被獨行俠以第9順位選進的大物新秀，有著勁爆的體能，被認為有機會成為下一個明星球員，他在生涯首個賽季也以平均15.2分、3.8籃板、5.2助攻入選年度新秀，前途似錦。

而在2018年，獨行俠選進同樣屬於控球後衛的東契奇，在東契奇加盟後便與D.史密斯成為好友，身為學長的D.史密斯馬上就邀請東契奇遊覽達拉斯這座城市，然後將他納入自己的社交圈子，兩人也住在同一棟公寓中，也會一起玩遊戲。

麥可馬洪表示，如果有人在獨行俠的客場之旅看到東契奇與D.史密斯其中一人，那麼就會看到另一個人，同時還有年輕的側翼球員芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith），意味著他們兩人近乎形影不離。

僅管球團一開始以兩人做為核心重建獨行俠，包含媒體日、網站等各式能夠讓他們亮相的地方，兩人總是會被綁在一起，同時他們也會與當時即將退役的傳奇球星諾威斯基（Dirk Nowitzki）一起曝光，接棒意味濃厚。

（後排左起）東契奇、巴恩斯、諾威斯基、D.喬丹與史密斯（前排）。（資料照）

然而，儘管東契奇與D.史密斯的感情深厚，卡萊爾與管理階層卻打算將他們拆散，根據獨行俠決策人士指出，他們從不相信這兩個人能保持宰制力，球團認為，東契奇必須是主要的持球者，才能夠完整兌現他的天賦，而且他們並不相信D.史密斯，認為他是個高使用率的「球霸」型後衛，同時跳投還不好，可能無法與東契奇搭配。

時任主帥卡萊爾更被爆料，他質疑D.史密斯能否成為一個有效率的NBA等級先發，同時他在當時的選秀會上，就表示自己更想要獨行俠選進米契爾（Donovan Mitchell），卡萊爾甚至在D.史密斯新秀時期就已經開始嫌棄他。

爵士球星米契爾。（資料照，USA TODAY Sports）

7個月後，D.史密斯就被獨行俠交易到尼克隊，換取波辛傑斯（Kristaps Porzingis）。麥可馬洪指出，或許D.史密斯與東契奇在籃球層面上並沒那麼適合，但他們兩人已經建立了連結，而卡萊爾明顯要讓D.史密斯在他與東契奇短暫搭檔時感到痛苦的決斷，讓東契奇感到相當震驚。

消息指出，有許多球員在2018-19賽季初的會議上，對於卡萊爾直接指責D.史密斯對東契奇相當自私這件事感到震驚，很多球員都認為這對D.史密斯來說相當不公平，因為雖然他在場上表現不好，但仍相當努力與東契奇配合。

同時也有消息指出，東契奇對於卡萊爾試圖將自己的好友D.史密斯放在一起比較的行為感到不滿。這也是東契奇對卡萊爾不滿的導火線，有位2018-19球季效力獨行俠的球員就指出：「這其實不關乎卡萊爾怎麼對待東契奇，東契奇厭惡卡萊爾對他其他人的方式。」

卡萊爾與東契奇。（資料照，美聯社）

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