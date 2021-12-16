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NBA》我沒有？柯瑞破紀錄送隊友名錶 KD眼紅喊：勞力士拿來

2021/12/16 09:05

杜蘭特效力勇士期間曾多次助攻柯瑞砍進三分球。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士球星「萌神」柯瑞（Stephen Curry）昨在客場對戰尼克，首節就命中兩顆三分球，超越「雷槍」艾倫（Ray Allen）紀錄，登基NBA歷史三分球王，賽後他也為幾位多次助攻他的隊友送上豪華的勞力士名錶當謝禮，不過這讓前隊友杜蘭特（Kevin Durant）相當眼紅，同樣排在柯瑞三分球助攻排行榜前5的他，也搞笑在推特發文向柯瑞討手錶。

柯瑞昨天對戰尼克首節不到5分鐘就飆進2顆三分球，生涯累積2974顆三分球超越了「雷槍」艾倫，成為史上三分球命中數最多的球，他最後只花了789場就達成這項壯舉，昨他總共飆進5顆三分球攻下22分，2977顆三分球也繼續堆高屬於自己的障礙。

賽後柯瑞也特別感謝多次助攻他達成這項成就的幾位隊友，D.格林（Draymond Green ）、伊古達拉（Andre Iguodala）都收到由柯瑞準備的刻字豪華勞力士名錶，而另一位隊友「浪花弟」K.湯普森（Klay Thompson）雖然沒有隨隊前往尼克作戰，但據悉柯瑞也準備了他的禮物，打算再回到主場時親自送給他。

而據美媒統計，助攻柯瑞生涯三分球前四多的球員，分別是D.格林479次、伊古達拉168次、杜蘭特153次，而K湯則是129次。眼見其他三人都收到了豪華名錶大禮，讓柯瑞昔日的老戰友、籃網球星杜蘭特相當眼紅，他不但分享了美媒的助攻統計圖表，還直接發文向柯瑞討手錶「勞力士拿來」，讓網友球迷都笑瘋。

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