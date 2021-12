NBA》持續尋求主帥職位 馬刺助教哈蒙：不排除重返WNBA

馬刺助教哈蒙。(資料照,USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕44歲的哈蒙(Becky Hammon)因作為女性在NBA擔任助教而受到不少關注,雖今年夏天無緣成為拓荒者總教練,但她仍在持續尋求成為主帥的機會,今日在受訪時也透露自己並不排除重返WNBA。

馬刺助教哈蒙持續尋求生涯第一個正職總教練的機會,她今日受訪時表示不排除重返WNBA的可能,哈蒙說:「我從來沒有關閉過回到WNBA的大門,我怎麼能?那是我的心、是我的根,所以我從不拒絕任何機會,如果我回到WNBA,不要太驚訝,因為我不把它看作是往後退了一步。」

目前WNBA的鳳凰城水星及紐約自由人有主帥空缺,雖然哈蒙生涯目前是在男子籃球執教,但她認為這並不會影響在WNBA的適應,她表示雖然的確是方向的轉變、轉向,但終究還是籃球。

哈蒙說:「我告訴你,這是一樣的東西,這是擋拆、這是防守,除了像是灌籃,籃球幾乎都是一樣的,非常相似,籃框都距離地面10英尺,每隊都有5人在場上,然後上場拚戰。對,所以如果我轉而執教WNBA不要太驚訝。」

哈蒙於2014年加入馬刺教練團,成為NBA史上首位女教練,並在去年12月31日對上湖人的比賽中,因為主帥帕波維奇被驅逐出場,哈蒙接替完成職責,也是NBA史上首位擔任主帥的女性,今年夏天哈蒙擠進拓荒者總教練的決選名單中,不過最後由畢普拉斯(Chauncey Billups)出線。

哈蒙曾在WNBA打滾16年,曾6度入選WNBA明星賽。

