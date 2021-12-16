NBA》持續尋求主帥職位 馬刺助教哈蒙：不排除重返WNBA

馬刺助教哈蒙。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕44歲的哈蒙（Becky Hammon）因作為女性在NBA擔任助教而受到不少關注，雖今年夏天無緣成為拓荒者總教練，但她仍在持續尋求成為主帥的機會，今日在受訪時也透露自己並不排除重返WNBA。

馬刺助教哈蒙持續尋求生涯第一個正職總教練的機會，她今日受訪時表示不排除重返WNBA的可能，哈蒙說：「我從來沒有關閉過回到WNBA的大門，我怎麼能？那是我的心、是我的根，所以我從不拒絕任何機會，如果我回到WNBA，不要太驚訝，因為我不把它看作是往後退了一步。」

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目前WNBA的鳳凰城水星及紐約自由人有主帥空缺，雖然哈蒙生涯目前是在男子籃球執教，但她認為這並不會影響在WNBA的適應，她表示雖然的確是方向的轉變、轉向，但終究還是籃球。

馬刺助教哈蒙。（資料照，USA TODAY Sports）

哈蒙說：「我告訴你，這是一樣的東西，這是擋拆、這是防守，除了像是灌籃，籃球幾乎都是一樣的，非常相似，籃框都距離地面10英尺，每隊都有5人在場上，然後上場拚戰。對，所以如果我轉而執教WNBA不要太驚訝。」

哈蒙於2014年加入馬刺教練團，成為NBA史上首位女教練，並在去年12月31日對上湖人的比賽中，因為主帥帕波維奇被驅逐出場，哈蒙接替完成職責，也是NBA史上首位擔任主帥的女性，今年夏天哈蒙擠進拓荒者總教練的決選名單中，不過最後由畢普拉斯（Chauncey Billups）出線。

哈蒙曾在WNBA打滾16年，曾6度入選WNBA明星賽。

I asked @BeckyHammon about the @nyliberty head coach opening & she replied that her doors are open & don’t be surprised if she makes a return to the women’s game.



No woman has coached as many #NBA games & played in as many #WNBA games as Becky so this perspective is invaluable. pic.twitter.com/KnCsjQpUwr — LaChina Robinson （@LaChinaRobinson） December 15, 2021

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