NBA》「他徹底改變了比賽」 K湯為柯瑞獻上最真摯的祝福

柯瑞與K.湯普森。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）在昨天超越「雷槍」艾倫（Ray Allen），以2977顆三分球登頂NBA歷史三分球王，他的好夥伴，「浪花兄弟」之一的K.湯普森（Klay Thompson）今天也在社群軟體上送出祝福。

K.湯普森寫道：「2974顆三分而且還在持續中...恭喜我的兄弟成為史上最偉大的三分射手。這個人徹底改變了比賽，而我很幸運可以在前排來見證他如何完成這麼多被認為不可能的事情。這一且都源自於你做事的熱情，而且他對比賽的熱愛不下任何人。讓我們一起將數字提升，然後讓比賽繼續推動下去吧。凜冬將至。」

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K.湯普森在2011選秀會上第11順位被勇士選進，他從頭見證、並參與了勇士王朝的興起，K.湯普森與柯瑞一同成為「浪花兄弟」搭檔至今，在柯瑞的2977顆三分當中，K.湯普森也貢獻了129次助攻，排在他生涯第四。

儘管近兩個賽季都因傷沒打，但K.湯普森在2012-13球季起，依舊連續7個賽季都投進200顆以上的三分球，生涯1798顆三分進帳排在歷史第21名，同時K.湯普森單場14顆三分，目前仍是NBA的最佳紀錄。

近日K.湯普森的復健狀況也越來越好，有機會在耶誕節左右復出，本季勇士戰績相當亮眼，以23勝5敗排在聯盟與西部第一，若K.湯普森能夠滿血回歸，那麼勇士的戰力將會更加強大。

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