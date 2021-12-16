NBA》首例Omicron病例出現 外界憂球賽恐再次停擺

美國疫情拉警報，NBA也出現首例感染Omicron個案，外界憂球賽恐怕又要停擺。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）近期又在美國升溫，疫情也再次席捲NBA，已有多位球員因健康安全協議無法出賽，稍早《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）更爆料，近日檢測更發現首例Omicron感染病例，外界也擔憂NBA是否又要因疫情再度停賽。

近日疫情狂潮又席捲籃壇，在近兩週病例急遽飆升，據美媒統計，目前有37名球員被列入健康與安全協議名單，公牛、黃蜂、籃網、公鹿、湖人等球隊都受到影響，其中最慘的就是公牛，目前他們已經有10人都因此無法出賽，截至14日上午，已累積51名球員進入健康與安全協議，其中有41名球員因此錯過比賽。

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更可怕的是，稍早《The Athletic》記者查拉尼亞在推特爆料，有消息人士透露，在NBA最近的檢測中居然出現了Omicron感染的首例病例，據美國疾病控制與預防中心（CDC）估計，目前這種新型變種病毒在美國病例中大約佔3%。

Sources: The NBA’s first known player case of the Omicron variant was discovered in a recent positive COVID-19 test. The CDC estimates the new variant is now three percent of US cases. — Shams Charania （@ShamsCharania） December 15, 2021

美國衛生官員和美國職籃NBA高層評估，在耶誕節後至明年1月將迎來高峰，外界也擔憂若疫情持續擴散，NBA是否再次面臨停賽。據統計，目前有97%的球員已接種疫苗，也有60%的球員已經注射過加強劑。

不過隨著陽性病例的增加，NBA和球員工會決定進一步的提升防疫力道，他們已經同意從周六開始對沒有注射加強劑的球員進行進一步檢測，之後在所有的比賽日及訓練日也會對球員進行更多次的篩檢，就算是已經有接種疫苗的球員同樣也得照做。

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