NBA》首例Omicron病例出現 外界憂球賽恐再次停擺

〔體育中心/綜合報導〕武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)近期又在美國升溫,疫情也再次席捲NBA,已有多位球員因健康安全協議無法出賽,稍早《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)更爆料,近日檢測更發現首例Omicron感染病例,外界也擔憂NBA是否又要因疫情再度停賽。

近日疫情狂潮又席捲籃壇,在近兩週病例急遽飆升,據美媒統計,目前有37名球員被列入健康與安全協議名單,公牛、黃蜂、籃網、公鹿、湖人等球隊都受到影響,其中最慘的就是公牛,目前他們已經有10人都因此無法出賽,截至14日上午,已累積51名球員進入健康與安全協議,其中有41名球員因此錯過比賽。

更可怕的是,稍早《The Athletic》記者查拉尼亞在推特爆料,有消息人士透露,在NBA最近的檢測中居然出現了Omicron感染的首例病例,據美國疾病控制與預防中心(CDC)估計,目前這種新型變種病毒在美國病例中大約佔3%。

