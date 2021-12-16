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MLB》封館還要多久？ 美媒曝重啟核心議題談判時間點

2021/12/16 10:36

大聯盟本月開始封館。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟自12月初開始封館至今，許多人都關心這次的封館到底會持續多久，根據《The Athletic》記者德雷利克（Evan Drellich）今日報導，至少在明年1月前，雙方都還不會就核心的經濟問題開起討論。

德雷利克透露，在封館後，勞資雙方曾有過一些溝通，並預計在美國時間本周四進行小型的面對面會議，不過談論的也不會是核心的經濟議題。德雷利克也表示，大概有超過30個勞資雙方的議題要去談判，不過並非所有的事情都像平衡稅（收入分享制度）以及球員年資方面那麼麻煩。

報導指出，一位工會的消息來源透露，自封館開始後，球員工會還沒有從聯盟方得到任何關於關鍵經濟議題的消息。不過就現在來說，工會也尚未達成任何議題。不過工會談判的代表梅耶爾（Bruce Meyer）認為，大聯盟方應該有責任提出下一個提案。

梅耶爾在本月2日時曾說：「我們試著遵循過去的慣例做出提案，我們在這周於達拉斯做了主要的提案，在我們的視角裡，這已經給了聯盟很明顯的利益。聯盟選擇不針對該提案進行反制，但我們早就準備好，就像會長克拉克（Tony Clark）說的一樣，繼續進行談判。」；不過大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）曾在先前表示，聯盟確實有做出提案，並指出「如果有可能被接受，我相信將能提供更清楚的道路來完成（勞資）協議。」

德雷利克表示，不論核心的經濟問題何時開始談判，目前都不確定哪邊將會提出第一個新的提案。

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