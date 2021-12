MLB》鈴木誠也好夯！美媒曝： 西岸多支球隊有興趣

日本強打鈴木誠也。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕廣島鯉魚外野強打鈴木誠也,季後透過入札制度挑戰大聯盟,而他也相當搶手,傳出將有多支球隊搶人,而美國記者更是爆料有多支西岸球隊對這位好手感興趣。

根據大聯盟資深記者海曼(Jon Heyman)今爆料,有多支西岸球隊對於鈴木誠相當有興趣,甚至是補強頭號目標,其中包括巨人、水手等等,海曼也強調鈴木誠也的多功能性吸引很大的目光。

不過巨人與水手也有不少外野人才,巨人方面有雅澤姆斯基(Mike Yastrzemski)、小魏德(LaMonte Wade Jr.)、杜嘉(Steven Duggar),魯夫(Darin Ruf)及史雷特(Austin Slater)亦可鎮守。

水手方面有海尼格(Mitch Haniger)、路易斯(Kyle Lewis)、凱蘭尼奇(Jarred Kelenic)、弗萊利(Jake Fraley)、特蘭美爾(Taylor Trammell)以及百大新秀排名第二的頂級新秀羅德里奎茲(Julio Rodriguez),不過水手總管狄波托(Jerry Dipoto)也確實曾透露提到想簽下強打。

即使巨人和水手不乏外野人才,鈴木誠也除外野外還可以鎮守內野,曾有游擊和三壘的經驗。目前大聯盟封館,鈴木誠也的議約協商被迫暫停,只能等待封館結束後,才能重新談約,成為封館下最大受害者。

