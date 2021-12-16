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MLB》鈴木誠也好夯！美媒曝： 西岸多支球隊有興趣

2021/12/16 10:20

日本強打鈴木誠也。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕廣島鯉魚外野強打鈴木誠也，季後透過入札制度挑戰大聯盟，而他也相當搶手，傳出將有多支球隊搶人，而美國記者更是爆料有多支西岸球隊對這位好手感興趣。

根據大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）今爆料，有多支西岸球隊對於鈴木誠相當有興趣，甚至是補強頭號目標，其中包括巨人、水手等等，海曼也強調鈴木誠也的多功能性吸引很大的目光。

不過巨人與水手也有不少外野人才，巨人方面有雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）、小魏德（LaMonte Wade Jr.）、杜嘉（Steven Duggar），魯夫（Darin Ruf）及史雷特（Austin Slater）亦可鎮守。

水手方面有海尼格（Mitch Haniger）、路易斯（Kyle Lewis）、凱蘭尼奇（Jarred Kelenic）、弗萊利（Jake Fraley）、特蘭美爾（Taylor Trammell）以及百大新秀排名第二的頂級新秀羅德里奎茲（Julio Rodriguez），不過水手總管狄波托（Jerry Dipoto）也確實曾透露提到想簽下強打。

即使巨人和水手不乏外野人才，鈴木誠也除外野外還可以鎮守內野，曾有游擊和三壘的經驗。目前大聯盟封館，鈴木誠也的議約協商被迫暫停，只能等待封館結束後，才能重新談約，成為封館下最大受害者。

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